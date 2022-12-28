ASBIS постачатиме програмні рішення Q-nomy для оптимізації клієнтського досвіду

28 декабря 2022 г., 13:25

Компанія ASBIS уклала угоду з Q-nomy, постачальником програмних рішень, що допомагають підприємствам оптимізувати клієнтський досвід у філіях чи магазинах. Згідно з контрактом, ASBIS буде надавати широкий спектр продуктів Q-nomy своїм клієнтам з Європи.

Одним з флагманських продуктів розробника є Q-Flow – програмний комплекс, що об'єднує в собі функції планування зустрічей, управління потоками клієнтів, бізнес-процесами та взаємодією з клієнтами, що дозволяє оптимізувати багатоканальне обслуговування клієнтів.

В рамках співпраці ASBIS планує запустити демонстраційний проєкт інтеграції Q-Flow в лікарні JU Dom Zdravlja Kiseljak в Боснії та Герцеговині. Він має підняти місцеву медицину на якісно новий рівень. Подібні проєкти заплановані й в інших країнах Східної Європи.

Як відзначається, Q-nomy має офіси в Північній Америці та центр досліджень і розробок в Ізраїлі, а також понад 1000 установок на п'яти континентах у сфері охорони здоров'я, роздрібної торгівлі, телекомунікацій, фінансів, освіти та урядових організацій.

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