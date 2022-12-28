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TSMC ось-ось почне масове виробництво 3-нм чипів

28 декабря 2022 г., 14:15

Згідно з даними Gizmochina, компанія TSMC почне масове виробництво 3-нм чіпів 29 грудня, що відповідає попереднім повідомленням, які вказували на те, що компанія може почати масове виробництво 3-нм техпроцесу до кінця року.

TSMC проведе церемонію на Fab 18 в Південному науковому парку Тайваню (STSP), щоб відзначити початок комерційного виробництва чипів з використанням 3-нм техпроцесу.

Що стосується Apple, то очікується, що перед тим як замовити чипи A17 Bionic для майбутніх моделей iPhone 15 і iPhone 15 Ultra, компанія з Купертіно розмістить замовлення на 3-нм процесор M2 Pro, який буде використовуватися в майбутніх MacBook Pro та Mac Mini. Очікується, що обидва ці чипи будуть поставлені в кінці наступного року.

Samsung також може масово виробляти 3-нм чіпи з використанням транзисторів Gate-All-Around (GAA), що дозволяє більш точно контролювати струм, що протікає через кожен транзистор, і підвищує енергоефективність. TSMC буде використовувати транзистори FinFET для 3-нм вузла, але перейде на транзистори GAA для 2-нм чіпів, що, ймовірно, станеться у 2025 році.

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