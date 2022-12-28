Lenovo IdeaCentre Mini — компактний ПК нового покоління

28 декабря 2022 г., 12:25

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Компанія Lenovo представила наступне покоління IdeaCentre Mini — настільний ПК об’ємом 1 літр з оновленим дизайном. Завдяки вбудованому блоку живлення (PSU) цей компактний пристрій доповнить інтер’єр будь-якої кімнати та розміститься практично будь-де: на столі, лежачи рівно чи вертикально на металевій підставці, що входить у комплект. Його шасі можна легко відкрити, що дозволяє отримати доступ до подвійного вихрового вентилятора охолодження та мікросхеми пам’яті для оновлення конфігурацій або виконання ремонту, коли це необхідно.



IdeaCentre Mini відповідає вимогам щодо продуктивності та пам’яті для редагування складних проєктів і багатозадачності. Завдяки найновішому процесору Intel Core, двом чіпам пам’яті DDR4, накопичувачу SSD до 1 ТБ, підключенню Wi-Fi 6 і численним портам із Thunderbolt 4.0 Type-C, він може стати командним центром для багатьох інтелектуальних і периферійних пристроїв. Ті, хто в дорозі, також можуть скористатися перевагами рішення Lenovo Smart Storage, щоб зручно зберігати свої файли в хмарі та отримувати до них доступ зі свого планшета, смартфона чи ноутбука, коли вони знаходяться далеко від робочого столу.



Компанія Lenovo також представила нову док-станцію з універсальним з'єднанням USB Type-C, яке забезпечує легке підключення та роботу, і створене для підвищення продуктивності в повсякденні. Лише за допомогою одного кабелю користувачі можуть отримати можливість швидкої передачі даних, підключення подвійного 4K-монітора, значного розширення портів. Важливо врахувати, що нова док-станція є рішенням, у якому 40% зовнішньої оболонки складається з переробленого пластику.

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