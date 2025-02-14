Arm вже цим літом представить чип власного виробництва?

14 февраля 2025 г., 15:22

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Reuters повідомляє, що компанія Arm почала набирати співробітників у своїх клієнтів і конкурувати з ними за угоди, оскільки планує продавати свої власні чипи.

Як загально відомо Arm розробляє свою процесорну платформу та постачає відповідну інтелектуальну власність для тисяч компаній, включаючи таких гігантів, як Apple, Google, Nvidia, Qualcomm. Але в нових обставинах компанія також прагне збільшити свої прибутки та доходи за допомогою низки тактик, включаючи продаж власних чипів.

Британська компанія намагається зараз активно наймати керівників з числа ліцензіатів, повідомили Reuters два джерела, знайомі з цим питанням. За словами інформованих осіб, Arm конкурує з Qualcomm, одним зі своїх найбільших клієнтів, за продаж процесорів для центрів обробки даних Meta Platforms.

Експерти вважають, що таки кроки постачальника процесорних технологій щодо створення власного бізнесу з виробництва чипів можуть перевернути галузь, яка довгий час розглядала компанію як нейтрального гравця, а не конкурента. І це може змусити компанії, які покладаються на технології Arm, замислитися над тим, чи будуть вони в кінцевому підсумку конкурувати з фірмою за бізнес.

У грудні Arm звернулася до суду з позовом до Qualcomm щодо ліцензійних ставок, хоча й програла ключові елементи цього судового процесу. Під час допиту в суді генеральний директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) заявив: «Ми не виробляємо чіпи», коли його запитали про амбіції компанії, викладені в пропозиції ради директорів займатися цим.

Але Arm намагалася найняти керівників зі своїх клієнтів ще в листопаді, за кілька тижнів до цих свідчень, згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Рекрутер, який працював на Arm, надіслав повідомлення керівнику одного з клієнтів британської компанії з проханням найняти працівників. У записці, з копією якої ознайомилося агентство Reuters, йшлося про те, що Arm хоче найняти керівника, який би допоміг їй «перейти від виключно розробки архітектури процесорів (IP) до продажу власного кремнію з акцентом на впровадженні штучного інтелекту в центрах обробки даних» та інших пристроях.

За словами двох галузевих джерел, рекрутери Arm зв'язалися з іншими розробниками мікросхем у Кремнієвій долині, намагаючись переманити працівників з тією ж метою.

Qualcomm веде переговори з Meta Platforms, власником Facebook, про постачання центрального процесора для дата-центрів. Але, за словами людини, знайомої з цим питанням, Arm, начебто, вже виграла принаймні частину цього контракту. Інша людина, знайома з переговорами, повідомила, що переговори між Meta і Qualcomm тривають.

Раніше про угоду Arm з Meta повідомляла Financial Times.

Arm також може прагнути конкурувати з Nvidia. Згідно з дослідницькою запискою, опублікованою в четвер Харланом Суром (Harlan Sur) з J.P. Morgan.

Broadcom виграла контракт на зусилля Arm і SoftBank Group (9984.T), відкриється нова вкладка) по створенню спеціально чипа штучного інтелекту, який буде забезпечувати роботу центрів обробки даних японської компанії, пише Сур. Угода може принести Broadcom дохід у розмірі 30 мільярдів доларів, зазначають у J.P. Morgan.

Згідно з інформацією Financial Times, компанія Arm не отримала вигоди від пов'язаних зі штучним інтелектом стрибків зростання галузі, якими користуються виробники мікросхем. Все це начебто, оскільки британський виробник заробляє на АІ опосередковано, постійно підвищуючи ліцензійні платежі за свою технологію і стягуючи роялті за кожен чіп, який продають інші компанії.

У Financial Times вважають, що Рене Хаас представить перший чіп власного виробництва компанії вже цього літа.

Очікується, що иіп Arm стане центральним процесором для серверів у великих центрах обробки даних і буде побудований на базі, яка потім може бути адаптована для клієнтів, включаючи, наприклад, Meta.

Виробництво такого чипу буде передано на аутсорсинг виробнику на кшталт TSMC, йдеться у звіті.

Масайоші Сон (Masayoshi Son), засновник SoftBank, мажоритарного власника Arm, поставив саме цю компанію в центр своїх зусиль по розширенню інфраструктури АІ. А запуск власного чіпа британської компанії розглядається як крок в його більш широких планах по переходу на виробництво чипів АІ, повідомляє FT.

Зазначимо, що SoftBank також, начебто, наближається до викупу за 6,5 млрд дол. компанії Ampere, яка вже виробляє власні серверні чипи на базі Arm і активно підтримується Oracle.

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