Arm планує анулювати ліцензію Qualcomm, випустивши 60-денне повідомлення

23 октября 2024 г., 17:35

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За даними Bloomberg, компанія Arm Holding, що стоїть за набором інструкцій Arm і чіпами Arm, щойно повідомила про припинення за 60 днів дії ліцензії свого давнього партнера - компанію Qualcomm. Британський постачальник ISA повідомив Qualcomm про те, що він анулює ліцензійну угоду на архітектуру Arm ISA після закінчення 60-денного терміну, передбаченого контрактом. Проблеми між двома компаніями виникли у 2022 році, лише через рік після того, як Qualcomm придбала Nuvia та її IP. Arm подала позов, стверджуючи, що причиною стала «спроба Qualcomm передати ліцензії Nuvia без згоди Arm, що є стандартним обмеженням за ліцензійними угодами Arm». Щоб передати ліцензію на ядро Nuvia, Qualcomm мала спочатку запросити Arm та укласти нову ліцензійну угоду.



Перегляд ліцензійних угод стався якраз у той момент, коли Qualcomm переживає своє найбільше розширення. Новий Snapdragon 8 Elite використовується в мобільному секторі, Snapdragon X Elite/Plus - у комп'ютерах Copilot+, а автомобільний сектор також отримує нові чипсети Snapdragon Cockpit/Ride Elite. Велика частина цих чіпів заснована на високопродуктивному ядрі Nuvia Oryon, що мало споживає. Представники Arm відмовилися коментувати цей крок для Bloomberg, а представник Qualcomm зазначив, що британська компанія намагається «натиснути на давнього партнера».



«Це ще одна спроба Arm - необґрунтовані погрози, спрямовані на те, щоб озлобити давнього партнера, перешкодити нашим найкращим за продуктивністю процесорам і підвищити ставки роялті, попри широкі права, передбачені нашою ліцензією на архітектуру. З огляду на те, що судовий розгляд відбудеться в грудні, відчайдушний виверт Arm виглядає як спроба зірвати судовий процес, а її вимога про розірвання контракту абсолютно безпідставна. Ми впевнені, що права Qualcomm за угодою з Arm будуть підтверджені. Антиконкурентна поведінка Arm буде неприпустимою», - заявила Qualcomm.

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