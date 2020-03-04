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ARM-процессор Ampere Altra в 2 раза быстрее серверных чипов Intel

4 марта 2020 г., 11:55
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ARM-процессор Ampere Altra в 2 раза быстрее серверных чипов Intel

Полупроводниковый стартап Ampere Computing, возглавляемый бывшим президентом Intel Рени Джеймсом (Renee James), представил 80-ядерный серверный процессор Altra, предназначенный для использования в датацентрах и на границе сети. Этот чип базируется на 64-разрядной архитектуре компании Arm и изготовлен по технологии с детализацией 7 нанометров.

Джефф Уиттич (Jeff Wittich), старший вице-президент Ampere, заявил в интервью, что Altra на 223% превосходит по быстродействию сопоставимый чип Intel — Xeon Platinum 8280. Максимальная потребляемся мощность у Altra немного больше — 210 против 205 ватт — но поскольку процессор Ampere имеет 80 ядер, а чип Intel лишь 28, то на одно ядро у него расходуется гораздо меньше энергии.

В отличие от высокоуровневых центральных процессоров Intel и AMD, изделие Ampere поддерживает не два, а всего один поток на ядро. Такое конструкционное решение, по утверждению руководства стартапа, обеспечивает более надёжную защиту от взлома.

«Если выполняется только один поток на ядро, отсутствует надобность в разделении доступа между потоками к механизму выполнения, регистрам и кэшу L1 / L2, что минимизирует поверхность атаки для таких эксплойтов, как недавние атаки по побочным каналам», — пояснил Уиттич, имея в виду печально известные уязвимости Meltdown и Spectre, обнаруженные в процессорах Intel два года назад.

Altra также оснащён некоторыми средствами оптимизации рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Чип поддерживает FP16 и INT8, два формата данных, обычно используемые моделями машинного обучения для представления информации, которую они обрабатывают.

Согласно сведениям, предоставленным Ampere, в настоящее время стартап начал отгрузку оценочных образцов Altra своим клиентам. Полномасштабные поставки этих чипов, предназначенных для использования в одно- и двухпроцессорных серверах, будут развёрнуты летом 2020 года.


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