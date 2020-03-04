Глобальные продажи полупроводников почти вышли в плюс

4 марта 2020 г., 10:53

Аналитики из Semiconductor Industry Association (SIA) оценили общемировые продажи полупроводниковых изделий в январе текущего года на уровне 35,4 млрд долл. В годовом сопоставлении спад составил лишь 0,3%, тогда как относительно предыдущего месяца продажи снизились на 2,2%.

В SIA полагают, что начало года выдалось для отрасли сравнительно успешным и впервые за много лет продажи почти вышли в плюс. Однако нарастающая макроэкономическая неопределенность, а также опасения в части масштабного распространения коронавируса могут заметно ограничить продолжающееся восстановление рынка.

В Китае январские продажи выросли по измерителю «YoY» на 5,2%, а Америка вышла в полюс на 0,8%. В то же время, ощутимый спад отмечен в Японии (-5,0%) и Европе (-5,6%).

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