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Lenovo стала официальным партнером Aruba.it для Ducati 2020

4 марта 2020 г., 12:34
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Lenovo стала официальным партнером Aruba.it для Ducati 2020

Компания Lenovo официально объявила о партнерстве с Aruba.it, компанией, предоставляющей технологические решения, и Ducati – одним из мировых лидеров в области разработки инновационных мотоциклов.

Как отмечается, в  рамках партнерства бренд Lenovo будет представлен совместно с Aruba.it на мотоциклах Ducati, экипировке, а также вдоль гоночной трассы и в других маркетинговых материалах. Более того серверы и решения для хранения данных Lenovo DCG позволят поддерживать чемпионат как на гоночной трассе, так и за ее пределами. В частности командой будет использоваться компактный сервер ThinkSystem SE350, который как утверждает производитель идеально подходит для работы в условиях трассы и более того, достаточно портативен, чтобы использоваться уже на следующем мировом спортивном мероприятии.     

«Мы рады быть частью такого престижного чемпионата мира, как Superbike, да еще и в партнерстве с Aruba.it Racing-Ducati», - отметил Алессандро Де Бартоло (Alessandro de Bartolo), генеральный директор Lenovo DCG Italy. «С помощью умных технологий Lenovo мы можем оказывать содействие Aruba.it Racing-Ducati в разработке дизайна, производстве и управлении трассой в целом. Благодаря этому гонки в рамках Superbike станут быстрее и безопаснее, а это, в свою очередь, привлечет еще большее число поклонников, что является одним из важных показателей для производителей мотоциклов во всем мире».

Ранее Lenovo подписала контракт с командой Ducati в MotoGP, и теперь является основным технологическим партнером, предоставляющим ПК, планшеты и высокопроизводительные серверы.


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