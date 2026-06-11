Arista представила першу лінійку 1.6-терабітних платформ для AI-інфраструктури

11 июня 2026 г., 13:35

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Компанія Arista Networks анонсувала запуск серії Arista 7060XE7. Це нове портфоліо 1.6-терабітних (1.6T) комутаційних платформ, розроблених як фундаментальна основа для стійкових AI-суперсистем.



На тлі того, як AI-моделі масштабуються від тисяч до сотень тисяч графічних прискорювачів (XPUs), мережа перестає бути окремим ізольованим шаром інфраструктури. Вона перетворюється на еластичну сполучну шину (backplane), яка об'єднує тисячі обчислювальних ядер та модулів пам'яті в єдиний монолітний організм.



Виходом серії 7060XE7 Arista знаменує свій перехід від постачання високопродуктивного заліза до розгортання інтегрованих стійкових комплексів. Нові платформи адаптовані до екстремальних вимог сучасної епохи щодо щільності компонентів, енергоефективності та тепловиділення. Вони оптимізовані для повітряного, рідинного та гібридного типів охолодження, що дозволяє витиснути максимум обчислювальної потужності з кожного кіловата енергії.



«Ера штучного інтелекту вимагає радикальної зміни мислення: мережа - це більше не автономна частина інфраструктури, а інтегрований компонент AI-суперсистеми, - заявив Тайсон Ламоро (Tyson Lamoreaux), старший віцепрезидент підрозділу Cloud and AI Networking в Arista Networks. - Платформи 7060XE7 поєднують у собі колосальні масштаби 1.6T, фірмову надійність ОС EOS, підтримку рідинного охолодження та низькоспоживану оптику».



Розробка нових рішень велася в тісній кооперації з найбільшими хмарними гігантами планети, які вже підтвердили інтеграцію 1.6T-рішень у свої дата-центри.



Зазначено, гіпермасштабовані рідинно-охолоджувані системи Arista повністю відповідають концепції Meta щодо відкритих архітектур для навчання AI-моделей наступного покоління.



Новий 1.6T Ethernet-інтерфейс розширить місткість інтерконекту для фірмових AI-прискорювачів Azure Maia та екстремально великих дата-центрів проєкту Fairwater.



В Oracle Cloud Infrastructure (OCI) платформи забезпечать пропускну здатність та ультранизьку затримку, необхідні для роботи великих кластерів на базі протоколів RDMA.



Системи серії 7060XE7 використовують новітню технологію SerDes, сумарно забезпечуючи пропускну здатність комутації на рівні 100 Тб/с. Завдяки підтримці лінійної оптики (LPO, Linear Pluggable Optics) енергоспоживання міжз'єднань вдалося знизити приблизно на 60%, що суттєво зменшує сукупну вартість володіння (TCO).



В апаратному портфоліо серії представлено три конфігурації:



7060XE7-64PS та 7060XE7-64PRS - стійкові комутатори у форматі 4RU з повітряним охолодженням. Підтримують різні типи інтегрованих та виносних радіаторів (IHS/RHS).



7060XE7-64PRS-RV3-L - спеціалізована рідинно-охолоджувана платформа формату 2OU для надщільних кластерів. Працює на базі 224G SerDes, живиться безпосередньо від шин постійного струму стійок ORv3 і не має внутрішніх вентиляторів, інтегруючись у загальний водяний контур із серверами.



7060XE7-128PE - повітряно-охолоджувана система формату 4RU, що пропонує 128 портів місткістю 800G на базі 100G SerDes для гнучкого розгортання та зворотної сумісності.



Створення серії стало можливим завдяки глибокій партнерській інтеграції з чипмейкерами. Зокрема, у співпраці з AMD ведеться адаптація мережевих карт (NIC) наступного покоління. А в синергії з Broadcom потенціал комутаторів розкрито через передові накристальні ресурси процесора Tomahawk 6 потужністю 102.4 Тбіт/с.



Пристрої працюють під керуванням фірмової операційної системи Arista EOS або відкритих систем (Open NOS). Пакет інтелектуального софту «Smart AI» пропонує інструментарій для стабілізації трафіку в AI-мережах.



Балансування навантаження (DLB/CLB): динамічний розподіл потоків для скорочення часу виконання розрахункових завдань.



Повна підтримка технології Multipath Reliable Connection гарантує, що випадкове мережеве коливання або падіння одного лінку не зупинить величезне багатоденне навчання нейромережі.



Розумні протоколи (ECN, PFC, CSIG) забезпечують миттєвий зворотний зв’язок на апаратному рівні, запобігаючи блокуванню ліній.



Системи NetDI та PDI надають наскрізну телеметрію, спрощуючи перенесення коду між різними типами заліза.



Початок офіційних постачань нових систем заплановано за таким графіком:



7060XE7-64PS/PRS (64x 1.6T, повітряне охолодження): IV квартал 2026 року



7060XE7-64PRS-RV3-L (64x 1.6T, рідинне охолодження): I квартал 2027 року



7060XE7-128PE (128x 800G, повітряне охолодження): I квартал 2027 року

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI