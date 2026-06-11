Oberig IT просуватиме рішення Agger Labs для захисту від програм-вимагачів

11 июня 2026 г., 12:35

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Компанія Oberig IT оголошує підписання ексклюзивної дистриб’юторської угоди з Agger Labs – розробником комплексної платформи захисту від програм-вимагачів. Їх надшвидкий агент для запобігання ransomware-атакам, здатний виявляти та нейтралізувати загрози за мілісекунди, ще до початку шифрування даних.

Угода поширюється на країни: Східної Європи та Балтії (Україна, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Хорватія, Чехія, Словаччина, Молдова); Центральної Азії та Кавказу (Грузія, Азербайджан, Вірменія, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Киргизька Республіка, Казахстан). У рамках партнерства Oberig IT забезпечуватиме повну підтримку – від технічного консалтингу та пресейлу до маркетингового просування, сертифікованого навчання та постпродажного супроводу партнерів і замовників.

Команда Agger Labs десятиліттями легально тестувала захист компаній та працювала на передовій боротьби зі шкідливим ПЗ, троянами та ransomware. З часом стало очевидно, що сьогодні програми-вимагачі є однією з найдорожчих загроз, з якими стикаються організації. Наявні інструменти просто не справлялися із завданням – вони були повільними, перевантаженими функціями й реагували лише після факту атаки.

Agger Labs вирішила змінити цю модель. Спираючись на багаторічний досвід в галузі наступальної кібербезпеки, вони розробили легке, цілеспрямоване та високоефективне рішення – інструмент, який зупиняє ransomware ще до того, як він встигає завдати будь-якої шкоди.

Механізм Pre-Encryption Anomaly Detection на рівні ядра ОС виявляє аномальну поведінку та зупиняє ransomware ще до початку шифрування. Агент працює виключно локально – жодні дані не залишають систему.

Приховані файли-приманки імітують цінні корпоративні дані. Будь-яка спроба ransomware їх зашифрувати миттєво підтверджує атаку з мінімальною кількістю хибних спрацювань.

Самозахисний модуль Scutum блокує спроби вимкнути компоненти безпеки та захищає сторонні інструменти – EDR, антивірус, резервне копіювання. У разі прориву активується інтелектуальне відновлення даних.

Мікросегментація та суворі політики доступу не дозволяють ransomware поширюватися мережею, торкатися резервних копій чи спільних ресурсів – навіть якщо перші рубежі захисту були подолані.

До важливих переваг Agger Labs відноситься: продуктивність корпоративного рівня; підтримка застарілих систем; доповнює та підсилює наявний EDR; оркестрація на основі API; швидке та просте розгортання; виключно локальна аналітика; агент Agger аналізує загрози локально.

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