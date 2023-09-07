Apple уклала нову угоду з Arm до 2040 року

7 сентября 2023 г., 11:35

0

Tweet

Reuters пише, що Apple підписала нову угоду з Arm щодо технології виробництва мікросхем, яка "виходить за рамки 2040 року", згідно з документами про первинне публічне розміщення акцій Arm.

У вівторок Arm оприлюднила деталі того, як вона планує провести публічне розміщення акцій на суму 52 мільярди доларів. Власник Arm, компанія SoftBank Group, планує запропонувати 95,5 мільйонів депозитарних акцій британської компанії за ціною від $47 до $51 за штуку, йдеться у повідомленні.

Arm володіє інтелектуальною власністю на процесорну архітектуру, яка використовується у чипах більшості світових смартфонів, і вона ліцензується компанією Apple та багатьом іншим виробниками.

Обидві компанії мають давню історію - Apple була однією з тих, хто був серед засновників Arm у 1990 році. А три роки після того був презентований портативний комп'ютер Newton, в якому використовувався процесорний чип саме на основі технології Arm. Цей пристрій випередив час, але зазнав комерційну невдачу, Arm тим часом стала домінуючим гравцем у чіпах для мобільних телефонів завдяки низькому енергоспоживанню.

Apple була серед низки великих технологічних компаній, які у вівторок інвестували 735 мільйонів доларів у первинне публічне розміщення акцій Arm.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні