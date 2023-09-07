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У серпні Міненерго передало енергокомпаніям 258 тонн гуманітарної допомоги з 18 країн

7 сентября 2023 г., 10:25
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Протягом серпня Міністерство енергетики України передало для потреб енергетичного сектору гуманітарні вантажі з обладнанням від 32 донорів з 18 країн загальною вагою близько 258 тонн.
 
Серед донорів – енергетичні компанії, урядові структури та організації з Нідерландів, Німеччини, Австрії, Швеції, Італії, Данії, Словенії, Франції, Норвегії, Швейцарії, Фінляндії, Польщі, Латвії, Бельгії, Японії, Чехії, Литви і Румунії.
 
Надане устаткування включає трансформатори, генератори, авто, кабель та інше обладнання, необхідне для ремонтів і відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої від ворожих атак.
 
«В Україні триває наймасштабніша за всю історію кампанія на енергетичних об’єктах, а також - на об’єктах інфраструктури нафтогазової галузі. Обладнання, яке надають нам міжнародні партнери, допомагає відновлювати енергетичні об’єкти, яким завдано пошкоджень російськими терористами, і готуватися до майбутнього опалювального сезону, який, очевидно, буде не менш складним, ніж попередній. Дякуємо нашим друзям за цю допомогу», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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