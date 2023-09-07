В рамках кампанії LaptopsForUkraine до України прибули перші 1000 мобільних пристроїв для постраждалих регіонів

7 сентября 2023 г., 12:25

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DigitalEurope у співпраці з «Європейською комісією» та за підтримки «Міністерства цифрової трансформації України» відправили понад 1000 ноутбуків, планшетів та телефонів для українських користувачів. Найближчим часом пристрої передадуть студентам, лікарням, місцевим державним установам, які постраждали від війни, та регіонам, що потребують технічного забезпечення.

«За перший рік війни російські окупанти знищили 15% усієї інтернет-інфраструктури України. Бойові дії перервали навчання близько 6 млн дітей та зруйнували понад 500 лікарень. Перша передача пристроїв, яка відбувається зараз, допоможе українцям довше та якісніше залишатися на зв’язку. В рамках кампанії LaptopsForUkraine європейські волонтери облаштували центри приймання по всій Європі – від університетів в Іспанії до ремонтних майстерень інформаційно-комунікаційних технологій у Бельгії та церков в Німеччині», – зазначає Сесілія Бонефельд-Даль, генеральний директор DigitalEurope.

Кампанія Laptops for Ukraine («Ноутбуки для України») – це ініціатива «Європейської комісії», «Міністерства цифрової трансформації України» та DigitalEurope, європейської організації, що представляє галузь цифрових технологій. Кампанія стартувала 1 грудня 2022 року та має на меті зібрати понад 50 тис. одиниць техніки, щоб забезпечити школам, лікарням і державним адміністраціям якісний доступ до інтернету.

Інформацію про кампанію Laptops for Ukraine, повний перелік центрів приймання техніки, а також відповіді на поширені запитання можна знайти на сайті.

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