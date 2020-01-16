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Sergey Petrenko

Apple против генпрокурора

16 января 2020 г., 11:25
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Если вы не следите за разворачивающимся конфликтом между Apple и Министерством юстиции США, то зря. Генеральный прокурор США требует от Apple разблокировать два iPhone стрелка, организовавшего массовое убийство на военно-морской базе в Пенсаколе в декабре прошлого года. Apple отказывается, поскольку считает невозможным нарушать права и свободы человека. Похожий конфликт уже происходил несколько лет назад, после стрельбы в Сан-Бернардино, и тогда Apple тоже отказалась разблокировать телефон и после долгой перебранки ФБР взломала телефон самостоятельно.

Сейчас к конфликту подключился даже Трамп, возмущаясь, что Apple не хочет пойти навстречу правительству, которое так помогало компании, например, льготами, позволившими ей не пострадать от американско-китайской торговой войны. И, судя по всему, правительство сознательно обостряет конфликт, поскольку стрелок в Пенсаколе использовал старые iPhone 5 и iPhone 7, уязвимости которых хорошо известны и сторонним компаниям не составит особого труда взломать защиту, если их привлекут к сотрудничеству. Но отчего-то правительству требуется прогнуть именно Apple.

Я надеюсь, что Apple выстоит, поскольку ей просто ничего другого не остаётся после многолетнего упорного и, надо признать честно, неукоснительного следования принципам защиты пользовательской приватности.

Apple против генпрокурора


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suspekt | 16 января 2020 г., 12:40 | ссылка

Вот что может быть в телефоне такого,- чего нельзя собрать как доказательства, другими (более традиционными) способами? Если учесть, что: круг знакомств известен и все переписки - можнго получить с "живых" и санкции суда.

suspekt | 16 января 2020 г., 12:42 | ссылка

  
 

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