Apple випустила новий чип M4 Max та оновила лінійку MacBook Pro

31 октября 2024 г., 9:35

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Компанія Apple продовжила тиждень анонсів, презентував новий чип M4 Max та оновлення лінійки MacBook Pro.

Як і всі представники лінійки M4, чип Max виробляється TSMCз використанням техпроцесу 3 нм другого покоління. Як і M4 Pro новий процесор підтримує Thunderbolt 5.

Чип M4 Max може мати до 16 ядер CPU (12 продуктивних та 4 ефективних ядра), крім того на борту 40 ядер GPU та 16-ядерний нейронний движок. Нагадаємо, M4 має до 10 ядер CPU та 10 ядер GPU, а M4 Pro відповідно 14 ядер CPU та 20 ядер GPU.

Як заявляє виробник, MacBook Pro з M4 Max дає змогу до 7,8 разів вищу продуктивність рендерингу сцен за допомогою Maxon Redshift порівняно з 16-дюймовим MacBook Pro з Intel Core i9 і до 3,5 разів вищу продуктивність порівняно з 16-дюймовим MacBook Pro з M1 Max. Крім того, до 4,6 разів вища продуктивність збірки при компіляції коду в Xcode порівняно з системою на базі Intel Core i9 і до 2,2 разів вища порівняно з M1 Max.

При обробці відео в Topaz Video AI показники ще вище у порівнянні з означеними вище системами - до 30,8 та до 1,6 разів відповідно.

Оновлені MacBook Pro будуть поставлятися з 14- і 16-дюймовими дисплеями Liquid Retina XDR з максимальною яскравістю 1000 ніт. В оснащенні також 12-мегапіксельна веб-камера, у моделях M4 Pro і Max порти Thunderbolt 4 будуть оновлені до Thunderbolt 5.

Apple заявляє, що час роботи від батареї становить 24 години - це найдовший час, заявлений для будь-якого MacBook.

Цікаво, що тепер конфігурації MacBook Pro починаються з 16 ГБ оперативної пам'яті.

Поставки оновлених MacBook Pro почнуться вже з 8 листопада. Ціна 14-дюймової моделі з M4 стартує від 1599 дол., з M4 Pro - від 1999 дол., а 16-дюймова буде пропонуватися від 2,499 дол.

Apple також повідомила, що MacBook Air з чипами M2 і M3 будуть стандартно оснащується 16 ГБ оперативної пам'яті за ціною від 999 дол.

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