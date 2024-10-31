Мінстратегпром провів демонстраційні випробування рою дронів української розробки

31 октября 2024 г., 8:15

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Мінстратегпром повідомило про демонстраційні випробування технологічних рішень від українських виробників дронів для групових місій та керованих боєприпасів.

Захід організували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Brave1 за сприяння Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Генерального штабу та Національної гвардії України.

17 виробників показали свої напрацювання (на різних етапах готовності) й продемонстрували їх роботу. Сім із них представили технологію рою дронів для виконання групових місій, 10 – керовані боєприпаси різної маси. Виробники розказали про принципи дії своїх рішень та продемонстрували на полігоні виконання групових місій дронам з мінімальним залученням оператора. Також були проведені тестові скиди керованих боєприпасів з висоти понад 1 км з вимірювання відхилень від цілі.

«Рої дронів – передова технологія, яка дозволить військовим дивитися не на крок, а на кілька кроків попереду ворога. Ми працюємо над кількістю таких виробів, та якість має йти попереду. Оборонка має поставляти у військо саме ті вироби, які дійсно потрібні Силам оборони. Максимально ефективні, актуальні, розраховані на умови, в яких відбуваються військові дії. Щоб виробники змогли це реалізувати, ми і збираємо такі заходи», – зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

На заході були присутні представники НДІ ПС та ДНДІ, які обговорили з виробниками формування технічних вимог та принципи формулювання методики випробувань для того, щоб виробники могли краще підготувати свої продукти для тестувань, сертифікації та інших необхідних процедур.

«Наша мета – допомогти українським військовим зберегти їх життя. Ми прагнемо замінити людину на дрон там, де це можливо, особливо – в ситуаціях підвищеного ризику. Це відбувається вже: дрони виконують бойові й розвідувальні місії, допомагають при медичній евакуації. Тож активно працюємо над вдосконаленням цих рішень, робимо їх розумнішими і більш ефективними в руках наших Сил оборони», – сказала заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

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