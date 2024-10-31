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Застосунок Дія – вже понад 21 млн унікальних користувачів, 24 документи та 30 сервісів

31 октября 2024 г., 10:25
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Міністерство цифрової трансформації інформує, що мобільний застосунок Дія перетнув позначку у 21 млн унікальних користувачів. Зараз там доступні цифрові версії 24 документів й понад 30 сервісів. Водночас розробники працюють ще над понад сотнею послуг, які спрощують життя громадян і змінюють взаємодію з державою.

За майже п’ять років існування Дія пройшла шлях від застосунку з документами до справжнього державного superapp. Так, у застосунку доступні всі популярні документи – від паспорта та диплома до водійського посвідчення й актового запису про шлюб.

Також у Дії українці можуть пройти повний цикл одруження онлайн, що недоступно в жодній країні світу; повідомити про пошкоджене майно після обстрілу за програмою єВідновлення; купити чи продати авто в кілька кліків; вступити до підрозділів, які займаються БпЛА тощо.

Разом з Дією українці відкривають рахунки в банках, підписують документи, забирають посилки на пошті чи купують квитки в театр. Окрім цього, бізнеси активно інтегрують Дію, чим покращують користувацький досвід. Так, сервіси Дії вже інтегрували понад 15 тис. держустанов та компаній.

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