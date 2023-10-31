Apple представила нові процесори M3, M3 Pro і M3 Max

31 октября 2023 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Apple оголосила про випуск M3, M3 Pro і M3 Max - трьох чипів з технологіями, що забезпечують значне збільшення продуктивності та розкривають нові можливості Mac. Це перші чіпи для персональних комп'ютерів, створені з використанням 3-нанометрового технологічного процесу.



Сімейство мікросхем M3 оснащено графічним процесором нового покоління, який являє собою найбільший стрибок у розвитку графічної архітектури за всю історію кремнію Apple. GPU став швидшим і ефективнішим, у ньому реалізовано нову технологію Dynamic Caching, а нові функції рендерингу, як-от трасування променів з апаратним прискоренням і затінення сітки, вперше з'явилися на Mac. Заявлено, що швидкість рендерингу тепер у 2,5 раза вища, ніж на чипах сімейства M1. Продуктивність і ефективність ядер процесора на 30% і 50% вищі, ніж у M1, відповідно, а нейронний рушій на 60% швидший, ніж нейронний рушій у сімействі чипів M1. Крім того, новий мультимедійний рушій тепер підтримує декодування AV1, забезпечуючи більш ефективне і якісне відтворення відео з потокових сервісів.



"Кремній Apple повністю змінив уявлення про комп'ютери Mac. Кожен аспект його архітектури розрахований на продуктивність та енергоефективність", - каже Джоні Сруджі, старший віцепрезидент Apple з апаратних технологій. "Завдяки 3-нанометровій технології, архітектурі GPU нового покоління, більш високопродуктивним CPU і нейронному рушію, а також підтримці ще більшого обсягу уніфікованої пам'яті, M3, M3 Pro і M3 Max є найпередовішими чіпами, які коли-небудь створювалися для персональних комп'ютерів".



У графічному процесорі нового покоління в чіпах сімейства M3 реалізовано динамічне кешування, яке, на відміну від традиційних GPU, розподіляє використання локальної пам'яті апаратно в режимі реального часу. Завдяки динамічному кешуванню для кожного завдання використовується тільки необхідний обсяг пам'яті. Це перша в галузі технологія, прозора для розробників, яка є наріжним каменем нової архітектури GPU. Вона значно підвищує середнє завантаження GPU, що істотно збільшує продуктивність найвимогливіших професійних додатків та ігор.



У сімействі чипів M3 вперше на Mac з'явилося апаратно прискорене трасування променів. Воно моделює властивості світла під час його взаємодії зі сценою, даючи змогу застосункам створювати надзвичайно реалістичні та фізично точні зображення. Зазначається, що завдяки цьому, а також новій графічній архітектурі, швидкість роботи професійних застосунків збільшується у 2,5 раза порівняно з чипами сімейства M1. Розробники ігор можуть використовувати трасування променів для створення більш точних тіней і відображень, що дає змогу створювати оточення з глибоким зануренням. Крім того, новий GPU забезпечує апаратне прискорення затінення сітки на Mac, що дає змогу підвищити продуктивність і ефективність оброблення геометрії, а також візуально ускладнити сцени в іграх і застосунках з інтенсивним використанням графіки. Архітектура GPU дає змогу реалізувати всі ці вдосконалення і можливості за збереження енергоефективності кремнію Apple. Фактично, графічний процесор M3 забезпечує ту саму продуктивність, що й M1, споживаючи майже вдвічі менше енергії, і на 65% більше продуктивності в піковому режимі.



У процесорах нового покоління M3, M3 Pro і M3 Max поліпшено архітектуру продуктивних і ефективних ядер. Заявлено, що продуктивність ядер на 30% вища, ніж у сімейства M1, тому такі завдання, як компіляція і тестування мільйонів рядків коду в Xcode, виконуються ще швидше, а музиканти можуть використовувати сотні звукових доріжок, плагінів і віртуальних інструментів у Logic Pro. Ефективні ядра на 50% швидші, ніж ефективні ядра в M1, тому повсякденні завдання виконуються швидше, а час автономної роботи системи максимально збільшується. Разом ці ядра створюють процесор, що забезпечує таку саму багатопотокову продуктивність, як і M1, за використання вдвічі меншої потужності та до 35% більшої продуктивності за пікової потужності.



У кожному чипі сімейства M3 реалізовано уніфіковану архітектуру пам'яті. Вона забезпечує високу пропускну здатність, низькі затримки та енергоефективність. Наявність єдиного пулу пам'яті в призначеному для користувача корпусі означає, що всі технології чипа можуть звертатися до одних і тих самих даних без їхнього копіювання між кількома пулами пам'яті, що ще більше підвищує продуктивність та ефективність, а також зменшує обсяг пам'яті, який необхідний системі для більшості завдань. Крім того, підтримка до 128 ГБ пам'яті відкриває можливості для робочих процесів, які раніше були неможливі на ноутбуках, наприклад, для розробників AI, які працюють з ще більшими моделями з мільярдами параметрів.



M3, M3 Pro і M3 Max також оснащені вдосконаленим нейронним движком для прискорення роботи моделей машинного навчання (ML). Нейронний рушій працює на 60% швидше, ніж у чипах сімейства M1, що дає змогу прискорити процеси AI/ML, зберігаючи конфіденційність даних на пристрої. Інструменти обробки зображень за допомогою штучного інтелекту, як-от шумопридушення і надвисока роздільна здатність у Topaz, стали ще швидшими. Також підвищується продуктивність при виявленні редагування сцени в Adobe Premiere і Smart Conform в Final Cut Pro.



Усі три чіпи сімейства M3 також оснащені вдосконаленим мультимедійним рушієм, що забезпечує апаратне прискорення найпопулярніших відеокодеків, включно з H. 264, HEVC, ProRes і ProRes RAW. Вперше медіаядро підтримує декодування AV1, забезпечуючи енергоефективне відтворення потокових сервісів для подальшого збільшення часу автономної роботи.



Чип M3 має 25 млрд транзисторів - на 5 млрд більше, ніж M2. Він оснащений 10-ядерним графічним процесором з архітектурою нового покоління, який на 65% перевершує M1 за графічною продуктивністю. M3 оснащений 8-ядерним процесором з чотирма продуктивними та чотирма ефективними ядрами, який на 35% перевершує M1 за продуктивністю процесора. Підтримується до 24 ГБ об'єднаної пам'яті.



Зі свого боку, M3 Pro складається з 37 млрд транзисторів і 18-ядерного графічного процесора, що забезпечує надзвичайно високу продуктивність під час роботи з більш графічно місткими завданнями. Заявлено, що графічний процесор на 40% швидший, ніж у M1 Pro. Підтримка об'єднаної пам'яті сягає 36 ГБ, що дає змогу виконувати на MacBook Pro великі проєкти, коли користувач перебуває в дорозі. 12-ядерний процесор складається з шести продуктивних і шести ефективних ядер, забезпечуючи однопотокову продуктивність на 30% вищу, ніж у M1 Pro. Такі операції, як зшивання та обробка величезних панорамних фотографій в Adobe Photoshop, виконуються на новому MacBook Pro за допомогою M3 Pro швидше, ніж будь-коли.



У процесорі M3 Max кількість транзисторів сягає 92 мільярдів. Його 40-ядерний GPU на 50% швидший, ніж M1 Max, а підтримка до 128 ГБ об'єднаної пам'яті дає змогу розробникам AI працювати зі ще більшими моделями з мільярдами параметрів. 16-ядерний CPU має 12 продуктивних і 4 ефективних ядра, що дає змогу досягти продуктивності, яка на 80% вища, ніж у M1 Max. Завдяки двом процесорам ProRes M3 Max дає змогу швидко та плавно виконувати поствиробничу обробку відеоданих навіть найвищої роздільної здатності в DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro або Final Cut Pro. M3 Max створений для професіоналів, яким потрібна найвища продуктивність MacBook Pro і найкращий у галузі час автономної роботи професійного ноутбука.



Енергоефективна продуктивність M3, M3 Pro і M3 Max допомагає новим MacBook Pro й iMac відповідати високим стандартам Apple з енергоефективності, а новому MacBook Pro - досягти найтривалішого часу автономної роботи серед усіх Mac - до 22 годин.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні