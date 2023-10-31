Cisco і Bang & Olufsen представили нові бездротові навушники для безпечної гібридної роботи

31 октября 2023 г., 13:35

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Компанії Cisco і Bang & Olufsen представили нові бездротові навушники з функціями корпоративного класу, призначені для професіоналів, які перебувають у дорозі. На продовження співпраці, спрямованої на надання замовникам високоякісних аудіопослуг удома, на роботі або в дорозі, Bang & Olufsen Cisco 950 вирізняються естетикою та першокласним звучанням у поєднанні з розширеними функціями безпеки та керованості.



Випуск цього продукту є продовженням співпраці Cisco і Bang & Olufsen, яка спрямована на підвищення очікувань замовників щодо багатофункціональних пристроїв, які відповідають їхньому способу життя на роботі та поза нею. Оскільки гібридна робота продовжує забезпечувати гнучкість у тому, як і де люди працюють, повідомляється, що модель Bang & Olufsen Cisco 950 забезпечує кристально чистий звук для безперешкодної спільної роботи в будь-яких обставинах. Навушники повністю управляються за допомогою платформи Cisco Control Hub, що дає змогу ІТ-фахівцям краще бачити й контролювати весь парк пристроїв для спільної роботи та периферійних пристроїв.



"У міру того, як компанії продовжують освоювати гнучкість гібридної роботи, співробітникам потрібні технічні рішення професійного рівня, що дають змогу працювати в будь-яких обставинах", - говорить Снорре Кьєсбу, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Webex Devices компанії Cisco. "Ми раді розширити нашу співпрацю з компанією B&O, щоб забезпечити виняткову якість звучання завдяки широким функціональним можливостям і непідвладному часу дизайну та майстерності".



"Ми раді розширити нашу співпрацю з Cisco і надати Bang & Olufsen Cisco 950", - сказав Дункан МакКью, віцепрезидент Bang & Olufsen з розвитку бізнесу та стратегічного партнерства. "Оснащені передовими функціями Cisco для безпечної спільної роботи й неперевершеними можливостями Bang & Olufsen в галузі інновацій та дизайну звуку, ці навушники ідеально підходять для гібридних працівників, яким потрібен звук, що захоплює".



Основні характеристики Bang & Olufsen Cisco 950 включають:



Розширені можливості під'єднання та функціональність: Тривалий час роботи від акумулятора, висока якість звуку, адаптивне активне шумопоглинання, голосові сповіщення у вусі, елементи керування на вусі та Bluetooth 5.2 для швидкого сполучення - все це робить Bang & Olufsen Cisco 950 зручнішими для користувача.



Функції безпеки та управління корпоративного рівня: ІТ-адміністратори можуть легко обслуговувати та безпечно оновлювати пристрій у Webex Control Hub - центральній панелі управління пристроями спільної роботи Cisco та службами Webex. Крім того, вони можуть отримати цінні відомості про інвентаризацію та використання пристроїв, що дає змогу максимально збільшити віддачу від інвестицій.



Розширена функціональна сумісність: Bang & Olufsen Cisco 950 оптимізовані для Webex і поєднуються з іншими пристроями спільної роботи Cisco, забезпечуючи управління викликами та розставлення пріоритетів для дзвінків і нарад. Навушники також не залежать від платформи й можуть швидко та одночасно сполучатися з пристроями на базі Android і iOS без погіршення якості звуку.



Індивідуальна посадка: Навушники мають елегантний ергономічний дизайн, чотири комплекти силіконових насадок і одну пару поролонових насадок для зручності та підгонки залежно від уподобань.



Навушники Bang & Olufsen Cisco 950 будуть доступні для замовлення з листопада цього року.

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