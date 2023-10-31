Дмитро Шоломко залишає посаду директора Google Ukraine після 17 років роботи

31 октября 2023 г., 15:43

Від початку роботи представництва Google в Україні Дмитро Шоломко був незмінним керівником локальної компанії. Після 17 років роботи на цій посаді він покидає її, повідомляє ain.ua. Проте ні сам пан Дмитро, ні пресслужба компанії деталей не розголошують.

Google Ukraine на сьогодні – це близько 100 співпробітників та, за неофіційними оцінками, сотні мільйонів доларів виручки на рік. Також відомо що ТОВ «Гугл» посіло 24 місце в списку найбільших платників податків в Україні за 2020 рік, з показником близько 100 млн дол.

Зі слів декількох керівників помітних продуктових компаній з України, що працюють на глобальний ринок і купують рекламу у Google, у 2022-2023 рр. їхні маркетингові бюджети або не скорочувались, або скоротились не суттєво. Тож, можна припустити, що Google Ukraine також мав незначне зниження показників.

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