Apple представила MacBook Air з чипом M4

6 марта 2025 г., 9:35

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Компанія Apple представила новий MacBook Air, який вирізняється блискавичною продуктивністю чіпа M4, часом автономної роботи до 18 годин, новою 12-мегапіксельною камерою Center Stage та нижчою стартовою ціною. Він також пропонує підтримку до двох зовнішніх дисплеїв на додаток до вбудованого, 16 ГБ оперативної пам'яті та можливості macOS Sequoia з Apple Intelligence.

Крім того, його ціна у США починається від $999 - на $100 менше, ніж раніше - і $899 для студентів та школярів за 13-дюймову модель і $1199 та $1099 відповідно для 15-дюймовою. Нові MacBook Air доступні для попереднього замовлення вже сьогодні, а в продаж вони надійдуть у середу, 12 березня.

Тонкій і легкій MacBook Air маю конструкцію без вентиляторів.

Чип M4 має 10 ядер CPU та 10 ядер GPU і підтримує до 32 ГБ об'єднаної пам'яті, завдяки чому новий MacBook Air працює до 2 разів швидше, ніж модель M1, зазначає виробник. У порівнянні з найшвидшим MacBook Air на базі Intel, модель M4 забезпечує до 23 разів більшу продуктивність. Потужний нейронний движок у чипі M4, який прискорює виконання завдань на основі штучного інтелекту, також працює до 3 разів швидше, ніж у MacBook Air на базі M1, що значно підвищує швидкість виконання таких завдань, як автоматичне покращення фотографій та видалення фонового шуму з відео.

Обробка електронних таблиць у Microsoft Excel відбувається в 4,7 рази швидше, ніж у найшвидшому MacBook Air на базі процесора Intel, і в 1,6 рази швидше, ніж у 13-дюймовому MacBook Air з M1.

Редагування відео в iMovie відбувається до 8 разів швидше, ніж у найшвидшому MacBook Air на базі Intel, і до 2 разів швидше, ніж у 13-дюймовій моделі з M1. А редагування фотографій в Adobe Photoshop відбувається до 3,6 і до 2 разів швидше відповідно.

Завдяки новим вдосконаленням Siri користувачі можуть вільно переходити від усних до друкованих запитів, щоб прискорити виконання завдань протягом дня, а Siri може відповісти на тисячі запитань про функції та налаштування Mac, надаючи покрокові інструкції про те, як зробити щось на комп'ютері. Завдяки доступу до ChatGPT, інтегрованого в Writing Tools і Siri, користувачі можуть скористатися досвідом ChatGPT, щоб виконувати завдання швидше і простіше, ніж будь-коли раніше. Користувачі можуть отримати доступ до ChatGPT безкоштовно, не створюючи облікового запису, і вбудований захист конфіденційності - їхні IP-адреси приховані, а OpenAI не зберігає запити. Користувачі можуть вибирати, чи вмикати інтеграцію з ChatGPT, і повністю контролюють, коли вони його використовують і якою інформацією діляться з ChatGPT.

Завдяки загальносистемним інструментам Writing Tools, що працюють на базі Apple Intelligence, користувачі можуть переписувати, вичитувати й узагальнювати текст майже скрізь, де вони пишуть.

Розроблений для захисту конфіденційності користувачів на кожному кроці, Apple Intelligence використовує обробку даних на пристрої, а це означає, що багато моделей, на яких він працює, працюють повністю на пристрої. Для запитів, які потребують доступу до більших моделей, Private Cloud Compute розширює конфіденційність і безпеку Mac у хмарі, щоб розблокувати ще більше інтелектуальних можливостей. При використанні Private Cloud Compute дані користувачів ніколи не зберігаються і не передаються в Apple; вони використовуються лише для виконання запиту.

Нова 12-мегапіксельна камера Center Stage з покращеною якістю відео дозволяє користувачам MacBook Air виглядати якнайкраще. Функція Center Stage автоматично утримує користувача в центрі кадру, коли він рухається, що чудово підходить для спілкування з друзями та родиною по FaceTime або приєднання до важливої наради. Вона також підтримує функцію Desk View, яка одночасно відображає користувача і вид зверху вниз на його робочому столі, що робить відеодзвінки ще цікавішими для тих, хто хоче показати свій останній проект «зроби сам» або презентувати прототип на роботі.

MacBook Air тепер підтримує до двох зовнішніх дисплеїв з роздільною здатністю 6K на додаток до вбудованого дисплея Liquid Retina.

Ноутбуки мають міцний алюмінієвий корпус з товщиною менше півдюйма, тому користувачі можуть працювати, грати або творити з будь-якого місця.

MacBook Air оснащується чудовим 13,6- або 15,3-дюймовим дисплеєм Liquid Retina з яскравістю до 500 ніт, підтримкою 1 мільярда кольорів і роздільною здатністю вдвічі вищою, ніж у аналогічних ноутбуків для ПК.

Анонсований ноутбук оснащений швидким Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Він також має зарядку MagSafe і два порти Thunderbolt для підключення аксесуарів, таких як зовнішні накопичувачі та ключі безпеки, а також 3,5-мм роз'єм для навушників.

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