Австралія внесла до «Фонду підтримки енергетики України» ще 6 млн євро

6 марта 2025 г., 10:25

Міненерго повідомило, що Австралія внесла до «Фонду підтримки енергетики України» додаткові 6 млн євро.

Кошти Уряду Австралії будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору.

«Дякуємо австралійським партнерам за підтримку України і енергетичного сектору у ці складні часи. Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Загальний внесок Австралії до Фонду склав близько 18 млн євро.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

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