У наступні 6 місяців «Коаліція дронів» надасть Україні 30 тисяч дронів

6 марта 2025 г., 8:25

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У лютому минулого року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн» за ініціативи Латвії та України було сформовано «Коаліцію дронів».

Дрони стали невіддільною частиною сучасної війни. Масштабування їх застосування є надважливим фактором, який допомагає Силам оборони стримувати російську навалу та завдавати ворогу болючих втрат у ті моменти, коли він цього не очікує.

Саме тому у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн» за ініціативи Латвії та України було сформовано Коаліцію дронів. Нині Латвія разом із Великою Британією координують роботу ініціативи. Окрім лідерів, Коаліція налічує ще 15 держав: Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина та Швеція.

Головна мета Коаліції – забезпечити українські Сили оборони безпілотниками та зміцнити оборонну промисловість України й держав-партнерів заради створення технологічної переваги над ворогом в довгостроковій перспективі.

«Коаліція дронів за цей рік наблизила нас до нашої мети у вигляді асиметричної переваги над росіянами на полі бою. Плідна робота країн-партнерів у межах цієї ініціативи протягом усього часу – свідчення принциповості й лідерства. А також готовності допомогти збільшити кількість успішних операцій Сил оборони за допомогою цих дронів», – наголошує заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що вдалося зробити майже за рік роботи Коаліції:

Акумульовано 176 млн євро в Спільному фонді, в який роблять внески члени Коаліції. В межах Спільного фонду Коаліція проводить тендери, які зокрема є інструментом для пошуку інноваційних рішень, що можуть бути масштабовані для створення асиметричної переваги над ворогом на полі бою.

Проведено два міжнародні тендери.

В результаті першого тендеру було відібрано 5 постачальників FPV, які протягом наступних 6 місяців поставлять в Україну сумарно 30 тисяч дронів.

Другий тендер був сфокусований на покращених FPV та дронах-перехоплювачах для посилення боротьби з ворожими ударними дронами. Вперше у конкурсі змогли брати участь українські виробники, за результатами відібрали майже 20 українських компаній.

Розпочато прийом заявок на третій тендер, що триватиме до 17 березня. Його предметом стали мультироторні ISR тактичного рівня, які допоможуть Силам оборони мати кращу ситуаційну обізнаність. Українські компанії також можуть брати у ньому участь за посиланням (лот Drone Capability Coalition – Tactical Multirotor ISR UAV).

Отримано допомоги від партнерів на понад 2 млрд євро: як у вигляді безпосередньо БпЛА, так і фінансової підтримки для закупівель безпілотників українського та іноземного виробництв.

Побудовано військовий полігон у Латвії для тестування і випробування дронів. Він є цінним доповненням до екосистеми Коаліції, що збільшує можливості для випробувань у міру зростання закупівель.

Загалом у межах роботи Контактної групи з питань допомоги Україні утворено вісім коаліцій спроможностей: Коаліцію Повітряних Сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію морських спроможностей, Коаліцію дронів, ІТ коаліцію, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності та Коаліцію розмінування.

9 січня 2025 року керівники оборонних відомств 14 держав-лідерів та України узгодили дорожні карти розвитку спроможностей усіх коаліцій. Це відбулося під час засідання Групи лідерів коаліцій спроможностей в межах Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

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