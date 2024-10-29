Главная » Новости Apple Intelligence вже доступна на iPhone, iPad і Mac 29 октября 2024 г., 17:25 0

Tweet Компанія Apple оголосила про те, що перший набір функцій Apple Intelligence для користувачів iPhone, iPad і Mac став доступний у вигляді безплатного оновлення програмного забезпечення з виходом iOS 18.1, iPadOS 18.1 і macOS Sequoia 15.1. Apple Intelligence - це персональна інтелектуальна система, яка використовує можливості кремнію Apple для розуміння та створення мови й зображень, виконання дій у додатках і використання особистого контексту, щоб спростити й прискорити виконання повсякденних завдань і зробити крок уперед для забезпечення конфіденційності в штучному інтелекті. Уже став доступний перший набір функцій, а в найближчі місяці з'явиться безліч інших.



«Apple Intelligence відкриває нову еру для iPhone, iPad і Mac, надаючи абсолютно нові можливості та інструменти, які змінять можливості наших користувачів», - сказав Тім Кук (Tim Cook), генеральний директор Apple. «Apple Intelligence спирається на багаторічні інновації в галузі штучного інтелекту та машинного навчання, щоб поставити генеративні моделі Apple в основу наших пристроїв, надаючи нашим користувачам персональну інтелектуальну систему, якою легко користуватися - і при цьому вона захищає їхню конфіденційність. Apple Intelligence - це генеративний AI в тому вигляді, який може запропонувати тільки Apple, і ми неймовірно раді тому, що він зможе збагатити життя наших користувачів».



«Apple Intelligence відкриває нові захопливі можливості, які роблять ваші iPhone, iPad і Mac ще більш корисними та потрібними: від інструментів для написання текстів, які допомагають удосконалити текст, до зведених сповіщень, які розкривають найважливіше, та можливості шукати практично все на ваших фотографіях і відео, просто описавши це», - сказав Крейг Федерігі (Craig Federighi), старший віцепрезидент Apple із розроблення програмного забезпечення. «І все це побудовано на фундаменті конфіденційності завдяки обробці даних на пристрої та Private Cloud Compute - новому революційному підходу, який дає змогу поширити конфіденційність і безпеку iPhone на хмару, щоб захистити інформацію користувачів. Ми раді представити користувачам перший набір функцій Apple Intelligence вже сьогодні, і це тільки початок».



Глибоко інтегровані в iOS, iPadOS і macOS, інструменти Writing Tools дають змогу користувачам удосконалювати свою мову, переписуючи, вичитуючи й узагальнюючи текст практично скрізь, де вони пишуть, включно з Mail, Messages, Notes, Pages і сторонніми застосунками.



За допомогою функції Rewrite Apple Intelligence дає змогу користувачам обирати різні версії написаного і змінювати тон - професійний, лаконічний або доброзичливий - залежно від аудиторії та поставленого завдання. Proofread перевіряє граматику, вибір слів і структуру речень, а також пропонує правки - разом із поясненнями до них, - які користувач може переглянути або швидко прийняти. Користувачі також можуть вибрати текст і узагальнити його у вигляді зручного абзацу, ключових моментів, таблиці або списку.



Siri стала більш природною, гнучкою і глибоко інтегрованою в систему. Вона має абсолютно новий дизайн з елегантним індикатором, що світиться, який обводить край екрана, коли активна на iPhone, iPad або CarPlay. На Mac користувачі можуть помістити Siri в будь-яке місце на робочому столі, щоб мати до неї зручний доступ під час роботи. Користувачі можуть набирати текст для Siri в будь-який час на iPhone, iPad і Mac, а також плавно перемикатися між текстом і голосом, використовуючи Siri для прискорення виконання повсякденних завдань. Завдяки багатшим можливостям розуміння мови Siri може стежити за тим, як користувач спотикається об слова, і зберігати контекст від одного запиту до іншого. Крім того, завдяки великим знанням про продукти Siri тепер може відповідати на тисячі запитань про функції та налаштування продуктів Apple. Користувачі можуть дізнатися все: від того, як зробити запис екрана, до того, як легко поділитися паролем Wi-Fi.



Додаток «Фото» став ще більш інтелектуальним і отримав безліч нових можливостей. Пошук природною мовою дає користувачам можливість шукати практично все, що завгодно, просто описавши те, що вони шукають, наприклад «Мая катається на скейтборді в сорочці кольору краватки». Це працює й у відео, тож користувачі можуть шукати щось, що сталося в певному сегменті відео, і переходити прямо до нього. Пошук також пропонує інтелектуальні пропозиції щодо завершення пошуку, щоб допомогти користувачам швидко завершити пошук.



У тих випадках, коли в кадр потрапляє непотрібний об'єкт або людина, інструмент Clean Up дає змогу видалити елементи, що відвертають, залишаючись водночас вірним моменту, який вони хотіли зафіксувати.



Функція Memories тепер дозволяє користувачам створювати фільми, які вони хочуть подивитися, просто ввівши опис. Використовуючи мову і розуміння зображень, Apple Intelligence відбере найкращі фотографії та відео на основі опису користувача, створить сюжетну лінію з главами, заснованими на темах, визначених на фотографіях, і організує їх у фільм зі своєю власною сюжетною лінією.



У новому розділі «Пріоритетні повідомлення» у верхній частині теки «Вхідні» в Mail відображаються найтерміновіші повідомлення, як-от запрошення на обід того самого дня або посадковий талон. У всіх теках вхідних повідомлень користувачі можуть переглядати короткий зміст, не відкриваючи повідомлення, а в довгих потоках можна натиснути кнопку «Резюме», щоб переглянути важливі деталі. Крім того, функція Smart Reply пропонує швидку відповідь і визначає питання в листі, щоб переконатися, що на всі питання дано відповідь.



Apple Intelligence допомагає користувачам розставити пріоритети та не відриватися від справ: зведення повідомлень дають змогу переглянути довгі або складені в стопку сповіщення з ключовими деталями прямо на екрані блокування, наприклад, коли груповий чат особливо активний. Новий фокус «Зменшити кількість переривань» відображає тільки ті сповіщення, які можуть потребувати негайної уваги.



У додатках «Нотатки» і «Телефон» користувачі тепер можуть записувати, розшифровувати й узагальнювати аудіозаписи. Якщо під час розмови в додатку «Телефон» починається запис, учасники автоматично отримують сповіщення, а після завершення розмови Apple Intelligence створює резюме, що допоможе згадати ключові моменти.



Нові функції Apple Intelligence стануть доступні в грудні, а в найближчі місяці з'являться додаткові можливості. Apple Intelligence додасть користувачам нові способи візуального самовираження. Emoji вийдуть на абсолютно новий рівень завдяки можливості створювати оригінальні Genmoji, просто набравши опис, а також персоналізувати їх за допомогою фотографії друга або члена сім'ї. Image Playground дасть змогу користувачам створювати грайливі зображення за лічені миті. Image Wand зробить нотатки візуально привабливішими, перетворюючи грубі начерки на чудові зображення. Коли користувач обводить кружком порожнє місце, Image Wand створює зображення, використовуючи навколишній контекст.



У грудні Writing Tools стане ще потужнішим: користувачі зможуть описати конкретну зміну, яку вони хочуть застосувати до свого тексту, наприклад, зробити запрошення на звану вечерю схожим на вірш або додати до резюме більш динамічні слова дії. Крім того, користувачі отримають доступ до великих знань ChatGPT у Writing Tools і Siri, що дасть їм змогу використовувати можливості розуміння зображень і документів без необхідності переходити від одного інструменту до іншого.



Також у грудні з'явиться новий візуальний інтелект, який буде заснований на Apple Intelligence і допоможе користувачам миттєво дізнаватися про об'єкти та місця завдяки новій функції Camera Control у лінійці iPhone 16. Користувачі зможуть отримувати докладну інформацію про ресторан, розташований перед ними, і взаємодіяти з інформацією - наприклад, перекладати текст з однієї мови на іншу. Camera Control також слугуватиме шлюзом для сторонніх інструментів із конкретними знаннями в галузі, наприклад, коли користувачі хочуть знайти в Google, де можна купити товар, або скористатися навичками ChatGPT щодо розв'язання проблем. Користувачі самі контролюють, коли використовувати сторонні інструменти і якою інформацією ділитися.



Найближчими місяцями пріоритетні сповіщення показуватимуть, що є найбільш важливим, а Siri стане ще більш спроможною, спираючись на особистий контекст користувача, щоб надавати інтелектуальну інформацію, адаптовану до нього. Siri також отримає екранну обізнаність, а також зможе виконувати сотні нових дій у додатках Apple і сторонніх розробників.



Розроблена для захисту конфіденційності користувачів на кожному кроці, Apple Intelligence використовує обробку даних на пристрої, тобто багато моделей, на яких вона заснована, працюють виключно на пристрої. Для запитів, що вимагають більшої обчислювальної потужності, Private Cloud Compute дає змогу перенести конфіденційність і безпеку пристроїв Apple у хмару, щоб розкрити ще більше інтелектуальних можливостей. При використанні Private Cloud Compute дані користувачів ніколи не зберігаються і не передаються Apple; вони використовуються тільки для виконання їхніх запитів. Уперше в галузі незалежні експерти можуть перевіряти код, який виконується на серверах Apple, щоб постійно підтверджувати цю обіцянку конфіденційності - це визначний крок уперед для забезпечення конфіденційності в штучному інтелекті.



Користувачі можуть вибрати, вмикати або не вмикати інтеграцію ChatGPT, яка доступна в рамках використання Siri, Writing Tools або візуального інтелекту з Camera Control. Користувачі можуть отримати доступ до ChatGPT безплатно, не створюючи облікового запису, при цьому захист конфіденційності вбудовано - їхні IP-адреси приховано, а OpenAI не зберігає запити. Для тих, хто вирішить під'єднати свій акаунт, діють правила використання даних OpenAI. Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора 0

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