Міноборони спільно з Мінцифрою вже законтрактували 1,8 млн безпілотників на суму майже 147 млрд грн

30 октября 2024 г., 8:25

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Міністерство оборони України повідомило, що за 10 місяців 2024 року спільно з Міністерством цифрової трансформації законтрактовано 1.6 млн одиниць БпЛА різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн. Із цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення 1.28 мільйона дронів на суму понад 81 млрд грн. Водночас до кінця року заплановано поставку ще 366 940 дронів.

Серед поставлених безпілотників є широкий спектр моделей, які виконують різні завдання на полі бою. Йдеться про глибинні ударні дрони (Deepstrike-камікадзе), FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу DJI Mavic, розвідувальні літаки та дрони-крила, а також ударні коптери та літаки.

Широка функціональна специфікація БпЛА забезпечує надійну підтримку бойових підрозділів, допомагаючи швидше реагувати на тактичні та стратегічні виклики.

Водночас на 2025 рік Міністерство оборони спільно з Мінцифрою вже законтрактувало 155 205 одиниць безпілотних літальних апаратів на суму 32.33 млрд грн.

До контрактів увійшли дрони всіх основних типів, зокрема глибинні ударні та FPV-камікадзе, розвідувальні літаки та коптери, що дозволить розширити технічні можливості української армії на передовій.

Загалом на 2024-2025 роки Міноборони спільно з Мінцифрою наразі законтрактовано постачання 1.8 млн БпЛА на суму майже 147 млрд грн.

Окрім того, контрактування за цим напрямком окремо проводиться іншими складовими Сил оборони — Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією та Службою безпеки України.

Також закупівля безпілотних літальних апаратів здійснюється напряму військовими частинами та силами волонтерських організацій.

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