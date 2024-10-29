LG разом з Razer і Mediatek представили технологію Bluetooth із наднизькою затримкою

29 октября 2024 г., 15:25

0

Tweet

LG Electronics (LG) у співпраці з Razer і MediaTek презентувала, за її заявою, перший у світі контролер із підтримкою технології Bluetooth із наднизькою затримкою (BT ULL) на LG webOS Summit 2024. Ця технологія була продемонстрована через смарттелевізор LG на базі webOS та ігровий контролер Razer із підтримкою Bluetooth, показавши низьку затримку в 1 мілісекунду.



Компанія Razer розробила перший ігровий контролер із технологією BT ULL. Щоб продемонструвати свою оновлену продуктивність, LG та Razer порівняли ігровий контролер Bluetooth із підтримкою BT ULL зі стандартним контролером під час заходу. Демонстрація підкреслила чутливість, зменшену затримку введення та точність керування технологією BT ULL у різних хмарних іграх, зокрема у FPS, бойових та перегонових.



LG планує першою в галузі в найближчому майбутньому запровадити програму сертифікації ігрових контролерів сторонніх виробників, щоб гарантувати, що контролери з підтримкою BT ULL безперебійно працюють зі смарттелевізорами LG webOS. Razer стане першою компанією, яка отримає сертифікацію LG.



Тим часом LG і MediaTek спільно розробляють технологію BT ULL для інтеграції в чипсет MediaTek Wi-Fi MT7921. Він також буде оснащений ефективною та надійною технологією Wi-Fi 6 із серії Filogic від MediaTek.



Ці спільні зусилля спрямовані на те, щоб власники смарттелевізорів LG webOS могли негайно зануритися в багатокористувацькі хмарні онлайн-ігри зі зменшеним часом відгуку та безпрецедентним рівнем реалістичності.



Найновіші OLED-телевізори LG преміумкласу та телевізори LG QNED із підтримкою частоти оновлення 120 Гц або вище планується випустити з технологією BT ULL у 2025 році.



«LG прагне постійно впроваджувати більш просунуті функції, призначені для занурення геймерів у їхні улюблені ігри та для диференціації ігрового досвіду, — сказав Байк Сон Піль, глава відділу планування продуктів LG Home Entertainment Company. — У міру розвитку LG webOS будуть розвиватися й функції, які роблять її ідеальною ігровою платформою для геймерів будь-якого типу».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора