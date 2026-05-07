MAPLID - інструмент для планування «розумних міст» на основі дзвінків мешканців

7 мая 2026 г., 15:35

Команда дослідників з Університету Кордови розробила програмне забезпечення MAPLID, яке дозволяє міській владі та урбаністам аналізувати структуру та ритм життя міста за допомогою даних стільникового зв'язку. Новий алгоритм допомагає зрозуміти, як мешканці використовують міський простір, де вони працюють, відпочивають та якими маршрутами пересуваються.



Головна особливість інструменту MAPLID (Multi-label Approach for Place Identification) полягає у багатоцільовій класифікації. На відміну від попередніх моделей, які привласнювали кожній локації лише одну функцію, MAPLID розуміє, що простір може змінювати своє призначення протягом доби.



Наприклад, університетське містечко може бути місцем роботи вдень, житловою зоною ввечері та зоною дозвілля під час масових заходів. Програма фіксує моменти, коли щільність населення в районі змінюється - наприклад, коли тиха вулиця в центрі перетворюється з суто житлової на ділову з відкриттям офісів та магазинів.



Інструмент аналізує анонімні записи про дзвінки та повідомлення. Кожного разу, коли телефон підключається до вежі зв'язку, генерується точка геолокації. Накладаючи мільйони таких точок на карту міста та поєднуючи їх із даними сервісу OpenStreetMap, алгоритм виявляє найпопулярніші маршрути з дому на роботу; пікові години навантаження на дороги, що ведуть до промислових зон; вплив масштабних разових подій на звичний ритм життя мешканців; місця найбільшого скупчення людей для оптимізації роботи комунальних служб та транспорту.



Через суворі обмеження на доступ до приватних даних у сфері мобільного зв'язку, перші випробування проводилися не в Іспанії, а на базі відкритих даних компанії Telecom Italia. Дослідники протестували модель у двох італійських містах з абсолютно різним плануванням - Мілані та Тренто.



«Доступ до масштабних мобільних даних обмежений через питання конфіденційності, - пояснює автор дослідження Мануель Мендоса Уртадо (Manuel Mendoza Hurtado). - Проте тест в Італії підтвердив надійність інструменту в різних міських умовах».



Розробники впевнені, що MAPLID стане незамінним помічником для муніципалітетів. Завдяки цій технології влада зможе коригувати графіки та маршрути громадського транспорту на основі реальних потоків пасажирів; оптимізувати управління трафіком та ресурсами з прибирання вулиць; зменшити витрати пального для приватних авто завдяки усуненню заторів.



Наступним кроком вчених буде налагодження контактів із місцевими органами влади, щоб впровадити MAPLID у реальні системи міського управління. Результати дослідження вже опубліковані у виданні International Journal of Geographical Information Science.

