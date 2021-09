Apple 14 сентября проведет масштабную презентацию California Streaming

Apple официально объявила, что 14 сентября проведет большое мероприятие по представлению новых продуктов. Многие ожидают, что это будет ежегодная презентация новых iPhone.



Некоторые наблюдатели полагают, что компания на "California Streaming" также может анонсировать новые модели Apple Watch и AirPods. Часы компания по традиции обновляет ежегодно, а нынешняя версия наушников была выпущена еще в 2019 году и по логике стоит ожидать их обновления.



Запуск будет транслироваться на сайте Apple. Компания проводит виртуальные мероприятия по запуску с момента начала пандемии в 2020 году.



Apple обычно анонсирует свои новые смартфоны в сентябре. Но в прошлом году из-за пандемии iPhone 12 был представлен в октябре. Сентябрьское мероприятие использовалось для анонса Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, а также новых iPad и сервисы под названием Apple One.



Не исключено, что и в этом году Apple сделает что-то подобное. Эксперты среди прочего ожидают и анонс новых моделей MacBook Pro и iPad этой осенью, по крайней мере, если компания будет придерживаться своего уже устоявшегося графика представления новых продуктов. Но неясно, будет ли все это представлено на том же мероприятии, что и iPhone.



По информации Bloomberg, в этом году новый iPhone, скорее всего, внешне будет напоминать прошлогодние модели, но с чуть меньшим вырезом в верхней части экрана. Ожидается, что Apple Watch получат свое первое крупное обновление дизайна с момента их запуска в 2015 году.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd