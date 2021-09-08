ЕС инвестирует миллионы в кибербезопасность

8 сентября 2021 г., 11:45

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Европейский Союз инвестирует миллионы евро в создание платформы нового поколения, которая могла бы быстро выявлять, устранять и анализировать киберугрозы.

Европейский инвестиционный банк (EIB) подписал соглашение о финансировании на сумму 15 млн евро (17,81 млн долл.) с EclecticIQ, голландской фирмой, которая позиционируется как глобальный поставщик информации об угрозах, технологий и сервисов обнаружения и реагирования, способных выявлять и анализировать угрозы, нацеленные на конкретный бизнес.

Комиссия заявила, что поддерживает финансирование EIB через Европейский фонд стратегических инвестиций (EFSI), ключевой элемент инвестиционного плана для Европы.

Это соглашение предоставит EclecticIQ доступ к финансированию, необходимому ей для ускорения развития своей платформы кибербезопасности и расширения деятельности на стратегически важном и быстрорастущем международном рынке.

EclecticIQ утверждает, что наиболее подверженные кибератакам организации в мире, такие как правительства и крупные предприятия, используют её платформу для «практического использования аналитики угроз, обеспечения поиска, обнаружения и реагирования на угрозы, а также для ускорения сотрудничества».

«Задействовав нашу платформу кибербезопасности, организации могут раньше обнаруживать киберугрозы, быстрее устранять их и расширять свои аналитические функции», — сказал генеральный директор и соучредитель EclecticIQ, Джоп Гоммерс (Joep Gommers).

В прошлом году Европейское агентство по оценке угроз организованной преступности в Интернете (IOCTA) предупредило о росте киберпреступности, усугубляемом пандемией COVID-19.

Согласно докладу Forbes, 2020 год «побил все рекорды в отношении данных, потерянных в результате взломов, и огромного количества кибератак на компании, правительство и отдельных лиц». В цитируемом там прогнозе журнала Cybercrime Magazine утверждается, что к 2025 г. киберпреступность может стоить миру 10,5 трлн долл. в год.

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