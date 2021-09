IBM выпустила первый сервер на чипе Power 10 под задачи создания гибридного облака

8 сентября 2021 г., 10:15

Сегодня компания IBM объявила о выпуске IBM Power E1080 - первой модели семейства серверов на базе нового процессора IBM Power10, разработанного специально для гибридных облачных сред.



По утверждению компании, сервер E1080 с процессором IBM Power10 является одной из самых защищенных серверных платформ и призван помочь клиентам управлять безопасной и надежной облачной средой в масштабах всей ИТ-инфраструктуры.



Отмечается, что система IBM Power E1080 выпускается на рынок в критически важное для ИТ-индустрии время. Компании продолжают адаптироваться к непредсказуемым изменениям в поведении и потребностях потребителей и нуждаются в платформе, которая позволит им безопасно использовать приложения и аналитику там, где и когда это требуется. Опрос генеральных директоров, проведенный институтом IBM Institute for Business Value в 2021 году, показал, что из 3 тыс. опрошенных CEO 56% ощущают потребность в повышении операционной гибкости. Такой ответ они дали на вопрос о цели, на достижение которой они планируют направить максимум усилий в течение последующих двух-трех летiii.



Многие считают, что удовлетворить эту потребность можно с помощью вычислителей на базе гибридного облака, которые сочетают в себе локальные ресурсы предприятия с облачной инфраструктурой и обеспечивают до двух с половиной раз больший эффект по сравнению с подходом на основе только публичного облака.



«При проектировании E1080 нам пришлось учитывать то, как пандемия меняет поведение не только потребителей, но и наших заказчиков, а также их потребности в ИТ-инфраструктуре, — отметил Дилан Бодэй (Dylan Boday), вице-президент IBM по управлению продуктом, ответственный за ИИ и гибридное облако. - E1080 - первая система, в которой всё, начиная с чипа, разработано специально для гибридных облачных сред. Эта система станет основой нашей стратегии в отношении динамичных, защищенных и надежных гибридных облачных сред».

Новый сервер IBM E1080 отличается несколькими ключевыми особенностями:

• Усовершенствования для гибридного облака, такие как запланированный первый в индустрии поминутный контроль использования ПО Red Hat, включая OpenShift и Red Hat Enterprise Linux, в 4,1 раза более высокая пропускная способность контейнеров приложений OpenShift по сравнению с серверами на базе x86iv, а также целостность архитектуры и присущая облакам гибкость в гибридной облачной среде для повышения универсальности и снижения расходов без рефакторинга приложений.

• Новые улучшения аппаратного обеспечения дают рост производительности и масштабируемости до 50% по сравнению с предшественником IBM Power E980v. Кроме того, они снижают потребление энергии и уменьшают углеродный след, позволяя заказчикам добиваться большего с меньшими затратами. Сервер IBM E1080 также имеет четыре ускорителя операций матричной алгебры на ядро, что в пять раз ускоряет задач ИИ по сравнению с E980vi.

• Новые инструменты безопасности, разработанные для гибридных облачных сред, включая прозрачное шифрование памяти без дополнительной настройки управления, в четыре раза больше блоков шифрования на ядро, обеспечивающих в 2,5 раза более быстрое AES-шифрование по сравнению с IBM Power E980vii, и ПО информационной безопасности для каждого уровня системного стека.

• Надежная экосистема независимых поставщиков ПО, бизнес-партнеров и поддержки для расширения возможностей IBM Power E1080 и строительства гибридных облачных сред заказчиками, включая рекордную производительность для приложений SAP в 8-сокетной системе. IBM также запускает новый многоуровневый сервис Power Expert Care, призванный защитить системы от новейших киберугроз, а также обеспечить согласованную работу аппаратного и программного обеспечения и более высокую эксплуатационную готовность систем.



Особо подчеркивается, что IBM Power E1080 позволяет удовлетворять спрос заказчиков на надежные гибридные облачные среды с целостной архитектурой в гибридном облачном пространстве для упрощения управления приложениями, что необходимо для удовлетворения динамично меняющихся потребностей современного мира, а также их легкого масштабирования.



При использовании сервера на базе IBM Power10, такого как E1080 с облачным виртуальным сервером IBM Power Virtual Server в формате гибридного облака, целостность архитектуры на ресурсах предполагает, что зачастую узкоспециализированные и важные для бизнеса приложения, обычно хранящиеся в локальной среде, можно переместить в облако в соответствии с рабочей нагрузкой и потребностями без высоких финансовых и временных затрат, связанных с рефакторингом под другую архитектуру.



Для IBM Power E1080 также предусмотрена возможность мгновенного масштабирования с помощью Power Private Cloud with Dynamic Capacity, чтобы пользователи при необходимости могли высвобождать неиспользованную производительность ЦП и платить только за то, что использовали. Это позволяет избежать эффекта разрастания количества серверов и длительных процессов закупок за счет адаптации облачной модели платежей под нужды центров обработки данных, а также улучшить операционную эффективность и гибкость.



Благодаря дополнительному улучшению «облачной» модели экономики для локального аппаратного обеспечения IBM Power E1080 станет первой системой, поддерживающей поминутный учет использования Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift, что расширит возможности, которые уже доступны на виртуальном сервере IBM Power Virtual Server. Заказчики смогут лучше контролировать время, способ и место развертывания своих приложений.



«Компания Red Hat давно привержена предоставлению выбора для наших клиентов, что является критическим компонентом в подходе к развертыванию гибридных облаков, - заявила Стефани Чираз (Stefanie Chiras), старший вице-президент подразделения Platforms Business Group компании Red Hat. — В качестве архитектурной основы для локальных систем измерения использования Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift, IBM Power предложит масштабы и гибкость для задействования заказчиками преимуществ открытых гибридных облаков».



Благодаря тесной синергии с Red Hat сервер IBM Power E1080 обеспечивает в 4,1 раза более высокую пропускную способность контейнеров приложений OpenShift на ядро по сравнению с серверами на базе архитектуры x86, что позволяет одновременно развертывать больше приложений в рамках одной системы.



Сервер IBM Power E1080 построен на базе революционного процессора IBM Power10, который изготавливается компанией Samsung с использованием 7 нм технологии, основанной на процессе EUV. Благодаря IBM Power10 у представленного решения более высокая (до 30%) производительность на ядро и более высокая (более чем на 50%) производительность сокета и системы по сравнению с IBM Power E980 предыдущего поколения. Это способствует снижению энергопотребления на 33%, что дает заказчикам возможность консолидировать рабочие нагрузки и экономить на расходах как на аппаратное, так и на программное обеспечение. Например, один заказчик IBM Power спрогнозировал, что сможет консолидировать транзакционную базу данных, работающую на 126 серверах на базе архитектуры x86, всего на двух серверах IBM Power E1080. Это сулит сокращение энергопотребления серверов на 80% и расходов на лицензии ПО (из расчета по количеству ядер) на 70%.



IBM Power10 также предлагает новые улучшения для повышения безопасности консолидированной рабочей нагрузки. В системах на базе IBM Power10 используются новейшие возможности шифрования в гибридных облачных средах. Power10 имеет возможность масштабирования с прозрачнымviii шифрованием памяти, за счет чего упрощается и поддерживается сквозная безопасность без ущерба для производительности. Это достигается за счет того, что IBM Power10 имеет в четыре раза больше шифровальных блоков на ядро по сравнению с IBM Power9, что в свою очередь способствует увеличению скорости AES-шифрования на ядро в 2,5 раз по сравнению с серверами IBM Power предыдущего поколения.



Компания IBM предлагает решения по управлению безопасностью на каждом уровне системного стека - от ключевого аппаратного обеспечения, такого как процессор и память, до основного программного обеспечения, такого как операционная система, гипервизор и приложения. В качестве встроенного гипервизора в E1080 используется IBM PowerVM, который по данным базы данных уязвимостей Национального института стандартов и технологий правительства США (NVD) имеет значительно меньше общих уязвимостей и рисков (CVE) по сравнению с другими гипервизорами.



Наконец, сервер IBM Power E1080 и процессор Power10 привносят новые возможности ИИ класса enterprise туда, где хранятся данные, то есть на сервер. Четыре ускорителя операций матричной алгебры (MMA) на ядро процессора IBM Power10 способствуют до пяти раз более быстрому выполнению задач ИИ по сравнению с сервером IBM Power E980. Увеличенное количество MMA обеспечивает улучшение по части аппаратного обеспечения, при этом IBM Power E1080 также поддерживает возможности использования собственных моделей с помощью IBM Auto-AI и инструментов «без кода». Используя открытую библиотеку программного обеспечения для построения нейронных сетей глубокого обучения (ONNX), обученные модели с некоторыми наиболее популярными фреймворками, такими как TensorFlow, PyTorch и т. д. от серверов х86, можно развертывать на IBM Power E1080, не меняя при этом код.



Новое семейство серверов на базе IBM Power10 поддерживают различные независимые поставщики ПО, бизнес-партнеры IBM и прочие заинтересованные лица, которые понимают ценность возможностей новой платформы для своих заказчиков.



В рамках эталонного теста SAP Application Performance Standard, который используется для измерения производительности таких ключевых приложений SAP, сервер IBM Power E1080 установил рекорд для 8-сокетных систем, показав результат свыше 174 тыс. пользователей второго уровня SAP, что на 40% выше, чем у ближайшей платформы на базе x86ix.



«Сервер E1080 на базе IBM Power10 — идеальная платформа для клиентов, которые хотят перенести выполнение своих приложений SAP в гибридные облачные среды, — прокомментировал Лалит Патил (Lalit Patil), главный технический директор, ответственный за корпоративные облачные сервисы и корпоративное облако HANA. — После рекордного результата E1080 в эталонном тесте SAPS мы продолжим расширять сотрудничество с IBM, чтобы лучше обслуживать общих заказчиков».



Помимо SAP еще несколько независимых поставщиков ПО, предоставляющих сервисы, включая базы данных, безопасную обработку медицинских данных, информационную безопасность, ИИ и многое другое, выразили свою поддержку IBM Power10.



Чтобы облегчить доступ заказчиков к этим сервисам, IBM тесно сотрудничает с бизнес-партнерами, работающими с нашими общими заказчиками и создающими для них решения.



«Будучи одним из ведущих бизнес-партнеров IBM Power в Европе, мы осознаем выгоду, которую IBM Power может принести нашим заказчикам, — говорит Удо Захс (Udo Sachs), руководитель экспертно-консультационного центра по силовым установкам в SVA. — В дополнение к более высокой производительности, сервер E1080 на базе IBM Power10 предназначен помогать нашим заказчикам выводить ключевые бизнес-приложения на новый уровень безопасности и обеспечивает более высокую энергоэффективность. Это две важнейшие проблемы наших заказчиков в сегодняшней реальности».



IBM принимает заказы на IBM Power E1080, а поставки должны начаться до конца этого месяца. IBM также представляет сервис Power Expert Care с многоуровневым подходом к обслуживанию, включая Advanced и Premium Expert Care. Понятные уровни обслуживания и ценообразование позволяют обеспечить необходимую поддержку сервера IBM Power E1080. А дополнительные услуги, такие как проверки состояния аппаратного и программного обеспечения и регулярные обновления безопасности, защищают системы от новейших киберугроз, обеспечивают согласованность в работе и более высокий уровень эксплуатационной готовности.

