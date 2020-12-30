AppDynamics на 30% ускорит миграцию приложений в облако Azure

30 декабря 2020 г., 13:00

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Компания AppDynamics в составе Cisco объявила о присоединении к списку официальных партнёров Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) для Azure. CAF объединяет лучшие практики внедрения облачных технологий и эффективных решений, которые позволяют поэтапно формировать технологические и бизнес-стратегии. Благодаря инструментам AppDynamics, предприятия смогут создавать новые облачные приложения и переносить свои рабочие проекты в Azure более уверенно, располагая критически важными для бизнеса данными и их визуализацией.

Пандемия Covid-19 ускорила процесс цифровой трансформации бизнеса и внедрения облачных сервисов. Измерение и количественная оценка результатов является важной частью стратегии перехода на облачные сервисы. Однако без надёжного партнера произвести точный анализ корреляции между производительностью приложений, эффективностью взаимодействия с пользователем и бизнес-показателями сложно и требует значительных ресурсов. С помощью AppDynamics клиенты получают ключевую информацию о своем бизнесе: сравнение производительности до и после перехода в «облако», показатели эффективности бизнеса, мониторинг релизов, путь клиента, бизнеc-траектории, конверсию воронки продаж.

Благодаря AppDynamics пользователи Azure получают ряд преимуществ. Миграция приложений в Azure происходит на 30% быстрее благодаря автоматически генерируемым топологическим картам приложений, их корреляции с бизнес-процессами, контролю распределения ресурсов и сравнения производительности до и после перехода. Мониторинг производительности приложений на базе Azure включает микросервисы, кластеры Kubernetes и бессерверные развертывания. Оптимизация приложений в Azure происходит с помощью мониторинга их бизнес-производительности для определения четкой, понятной связи между качеством цифрового обслуживания клиентов и опытом конечных пользователей с целью снижения среднего времени восстановления работоспособности (MTTR).

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