«Укртелеком» подключил гигабитным каналом четвертый терминал «Новой почты»

30 декабря 2020 г., 14:04

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По сообщению «Укртелекома», компания завершила все необходимые работы для обеспечения терминала «Новой почты» в Харькове телекоммуникационными услугами, что обеспечит бесперебойную работу сервисов оператора почтовой связи.

Это уже четвертый объект в логистической инфраструктуре «Новой почты», который подключает оператор за последние годы. Ранее это были Киевский, Хмельницкий и Львовский инновационные терминалы. Все они оснащены современным автоматическим оборудованием, позволяющим сортировать 8000 отправлений в час. Для оборудования такого профиля необходимы качественные сервисы телекомуслуг, которые будут гарантировать бесперебойный рабочий процесс.

Отмечается, что «Укртелеком» предоставляет современные решения для ведения бизнеса различного масштаба, и по индивидуальному заказу клиента построил единую сеть передачи данных L2 VPN скоростью 1 Гбит/с для подключения терминалов. Оператор также организовал использование качественной современной услуги интернет-телефонии Sip-Trunk.

В целом же «Укртелеком» обеспечивает отделения «Новой почты» качественным доступом к сети интернет с помощью волоконно-оптических линий связи, а также рядом других услуг: традиционной телефонией, интернет-телефонией, линией 0-800, виртуальными частными сетями (VPN) и др.

Сейчас к услугам «Укртелекома» подключено более 200 отделений в разных областях страны, а в 100 из них используется оптический интернет оператора.

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