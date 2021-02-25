AOC выпустила три новых профессиональных монитора серии P2

25 февраля 2021 г., 13:35

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Компания AOC пополнила линейку профессиональных мониторов тремя новыми моделями в серии P2:

U32P2 с диагональю 31,5 дюймов (80 см) и разрешением 4K UHD (3840×2160);

Q32P2 с диагональю 31,5 дюймов и разрешением QHD (2560×1440);

U28P2A с диагональю 28 дюймов (71,1 см) с разрешением 4K UHD.

В модели AOC U32P2 установлена высококонтрастная (3000:1) VA-панель с разрешением 3840×2160 и широкими углами обзора (178°). Для нее заявлен цветовой охват 119% sRGB и 88% AdobeRGB, что позволяет использовать дисплей для задач по цифровому редактированию. Время отклика GtG составляет 4 мс, а поддержка Adaptive-Sync исключает рывки изображения.

Дизайн U32P2 выполнен с отсутствием рамок с трёх сторон и лицевыми панелями, незаметными, когда устройство выключено. Монитор также поддерживает кронштейн AOC VESA-P2, который позволяет легко прикрепить мини-ПК, например Intel NUC, непосредственно к подставке, получив в результате автономную систему-моноблок. U32P2 оснащён двумя динамиками мощностью 3 Вт, обладает возможностью крепления по стандарту VESA 100, а также двумя разъёмами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2.

В мониторе Q32P2 используется IPS-панель с цветовым охватом 102% sRGB и 75% AdobeRGB. В ней задействована глубина цвета 10 бит, что позволяет отображать 1,07 миллиарда оттенков. При разрешении панели 2560×1440 ее кадровая частота — 75 Гц, а время отклика GtG — 4 мс.

Среди особенностей модели Q32P2 — тонкие рамки, два динамика мощностью 3 Вт, возможность крепления VESA 100 для альтернативных вариантов установки, а также совместимость с кронштейном AOC VESA-P2. Монитор располагает двумя разъёмами HDMI 1.4 и одним DisplayPort 1.2.

Рассчитанный на небольшие столы, 28-дюймовый U28P2A обеспечивает цветовой охват 120% sRGB и 89% AdobeRGB юлагодаря использованию IPS-панели с возможностью отображать 1,07 миллиарда оттенков. Экран характеризуется плотностью изображения 158 ppi. В U28P2A имеется эргономичная подставка, совместимая с AOC VESA-P2. Модель поддерживает технологию Adaptive-Sync и оснащена двумя динамиками мощностью 3 Вт. Дизайн U28P2A предусматривает отсутствие рамок с трёх сторон.

Все три новинки предусматривают возможности регулировки эргономики по высоте до 150 мм, угол поворота −180°/+180° и наклона. В них имеется концентратор USB 3.2 с 4 портами. Режим LowBlue снижает уровень потенциально опасного синего свечения, благодаря чему дисплеями удобно пользоваться в темноте, а технология Flicker-Free устраняет мерцание, используя для регулировки яркости постоянный ток вместо широтно-импульсной модуляции.

Продажи мониторов AOC Q32P2 и U32P2 начнутся в феврале 2021 года по рекомендованной розничной цене 11799 и 16999 грн соответственно.

Монитор AOC U28P2A появится в продаже в апреле 2021 года по рекомендованной розничной цене 14499 грн.

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