Миллионы пользователей Android 5.1 и ниже находятся в зоне риска

22 января 2020 г., 15:25

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Аналитики вирусной лаборатории «Доктор Веб» опубликовали исследование, посвященное новым образцам семейства троянцев Android.Xiny, известного, по меньшей мере, с 2015 г. Вирусописатели продолжают выпускать новые версии этого троянца, который работает на устройствах под управлением Android до версии 5.1 включительно. Несмотря на свой возраст, старые версии прошивок до сих пор используются в мире, и по данным корпорации Google на 7 мая 2019 г., 25.2% устройств работают под управлением Android 5.1 и ниже. Это значит, что около четверти всех Android-устройств являются потенциальными целями злоумышленников.

Начиная с самых ранних версий, главная функция троянца Android.Xiny – установка на устройство произвольных приложений без разрешения пользователя. Таким образом, злоумышленники могут зарабатывать, участвуя в партнёрских программах, которые платят за установку.

Вирусописатели активно распространяют подобных троянцев через различные сайты – сборники ПО для мобильных устройств и даже через официальные каталоги приложений, такие как Google Play, о чем компания «Доктор Веб» периодически предупреждает своих пользователей.

Попадая на Android-смартфоны и планшеты, троянцы этого семейства пытаются получить root-доступ, чтобы незаметно загружать и устанавливать различное ПО. Кроме того, они могут показывать надоедливую рекламу. Одной из особенностей этих вредоносных приложений является впервые использованный механизм защиты от удаления.

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