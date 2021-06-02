 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 20 (1267)

23.05 - 30.05

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Аналитическая платформа Cyberquest пополнила портфель решений ИТ-безопасности Softprom

2 июня 2021 г., 16:25

Аналитическая платформа Cyberquest пополнила портфель решений ИТ-безопасности Softprom

Softprom расширил свой портфель ИТ-безопасности флагманским решением по кибербезопасности Cyberquest компании Nextgen Software. В соответствии с дистрибьюторским соглашением Softprom будет продвигать решения данного разработчика в регионе СНГ, на Кавказе и в ряде европейских стран, включая Албанию, Армению, Австрию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Кипр, Чехию, Эстонию, Грузию, Германию, Грецию, Венгрию, Косово, Латвию, Литву, Черногорию, Северную Македонию, Польшу, Сербию, Словакию, Словению и Швейцарию.

Как отмечается, платформа для анализа безопасности больших данных Cyberquest представляет собой коллаборацию коллектива людей с обширным отраслевым опытом проектирования и разработки, а также внедрения решений по кибербезопасности.

«Cyberquest как платформа NextGen SIEM обеспечивает максимально привлекательное соотношение цены и качества, достойное внимания многих компаний, и мы рады предложить это решение нашим партнерам», – сказал Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  