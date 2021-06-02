Аналитическая платформа Cyberquest пополнила портфель решений ИТ-безопасности Softprom

2 июня 2021 г., 16:25

Softprom расширил свой портфель ИТ-безопасности флагманским решением по кибербезопасности Cyberquest компании Nextgen Software. В соответствии с дистрибьюторским соглашением Softprom будет продвигать решения данного разработчика в регионе СНГ, на Кавказе и в ряде европейских стран, включая Албанию, Армению, Австрию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Кипр, Чехию, Эстонию, Грузию, Германию, Грецию, Венгрию, Косово, Латвию, Литву, Черногорию, Северную Македонию, Польшу, Сербию, Словакию, Словению и Швейцарию.

Как отмечается, платформа для анализа безопасности больших данных Cyberquest представляет собой коллаборацию коллектива людей с обширным отраслевым опытом проектирования и разработки, а также внедрения решений по кибербезопасности.

«Cyberquest как платформа NextGen SIEM обеспечивает максимально привлекательное соотношение цены и качества, достойное внимания многих компаний, и мы рады предложить это решение нашим партнерам», – сказал Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

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