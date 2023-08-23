Softprom запропонує інструменти Votiro для санітарної обробки файлів та захисту від атак нульового дня

23 августа 2023 г., 14:35

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Компанія Softprom оголосила про підписання дистриб’юторської угоди з Votiro, що спеціалізується на кібербезпеці та зокрема санітарній обробці файлів, для захисту організацій від атак нульового дня. За допомогою передової технології CDR (Content Disarm & Reconstruction) – видалення потенційно шкідливого коду з файлів, Votiro щорічно дезінфікує мільярди файлів та додатків у всьому світі. Softprom поширюватиме Votiro Cloud в Європейському Союзі, Швейцарії, Вірменії, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдові, Україні, Узбекистані, Таджикистані та Туркменістані.

Технологія Positive Selection від Votiro видає тільки безпечні елементи кожного вхідного файлу, гарантуючи, що кожен файл, який обробляється в організації, на 100% безпечний.

В портфель Softprom додано наступні рішення Votiro:

Votiro for Email – захищає весь канал електронної пошти від шкідливих загроз (включаючи приховані, відомі та невідомі кіберзагрози), забезпечуючи безпеку електронної пошти;

Votiro for Web Browsers and Web Applications – гарантує, що кожен завантажений файл буде звільнено, перш ніж він потрапить у вашу організацію;

Votiro for File Transfers – видаляє потенційно шкідливі програми та елементи, вбудовані у всі цифрові передачі та файли, що дозволяє лише надійним елементам досягти кінцевої точки.

«Зосередження Softprom на постачанні передових рішень кібербезпеки в регіоні ідеально узгоджується з нашим баченням переглянути безпеку контенту в реальному часі та допомогти організаціям завчасно захищатися від програм-вимагачів і невідомих загроз», – сказав Алекс Гомес, віцепрезидент Votiro із продажів у NAM та Європі.

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