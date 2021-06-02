Acer анонсувала два надлегких потужних ноутбука-гібрида TravelMate P6

2 июня 2021 г., 17:15

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Компанія Acer оголосила про останнє оновлення своєї лінійки TravelMate P6 – випуск ноутбуків Windows 10 Pro, розроблених для фахівців, яким часто доводиться працювати в дорозі. До них тепер належить і трансформер із сенсорним дисплеєм Corning Gorilla Glass, який можна повертати на 360 градусів і використовувати в режимах презентації, планшета, ноутбука та стенда. Пристрій укомплектовано під’єднуваним стилусом Acer Active, яким зручно робити нотатки й малювати за допомогою Windows Ink.



Крім того, традиційнi розкладнi моделi оснащено процесором Intel Core i7 vPro (11-го покоління), а шарнірне кріплення кришки дає змогу розташовувати її під кутом 180 градусів, тобто горизонтально. Це спрощує колективний перегляд вмісту, а отже, оптимізує командну роботу.



14-дюймовий дисплей ноутбука зі співвідношенням сторін 16:10 та роздільною здатністю FHD+ (1920 x 1200) й вузькою рамкою забезпечує максимальну площу екрана. Панель IPS зі 100-відсотковим охопленням колірної гами sRGB гарантує точну кольоропередачу під кутом огляду до 170 градусів. Крім того, завдяки вбудованій PrivacyPanel від Acer кут огляду за потреби можна зменшити до 90 градусів. На повнорозмірній клавіатурі з підсвічуванням набирати текст дуже зручно, і це можна робити навіть у напівтемряві, скажімо, в салоні літака. Надзвичайно чутлива сенсорна панель зі стійкою до пошкоджень поверхнею, виготовлена з матеріалу Corning Gorilla Glass, підтримує функцію точного керування за допомогою жестів.

Усі нові моделі вкомплектовано двома динаміками, які забезпечують кришталеву чіткість відтворення під час відеоконференцій, а чотири мікрофони вловлюють голоси на відстані до 2 м, що дає змогу віддавати голосові команди оперативно й точно. Вбудований інтелектуальний підсилювач запобігає спотворенню звучання й надає йому глибини. Окрім того, аудіосистему оснащено запобіжником, який захищає динаміки в разі посилення гучності.



Моделі TravelMate Spin P6 (TMP614-52) і TravelMate P6 (TMP614RN-52) лише 16,8 мм завтовшки. Вони тонкі, портативні й напрочуд легкі – від 1 кг і від 1,1 кг відповідно. Корпус виготовлено з магнієво-алюмінієвого сплаву, що міцніший і легший за такі самі завтовшки стандартні алюмінієві сплави. Акумулятор TravelMate P6[iv] із високою ємністю дає користувачеві змогу плідно працювати протягом усього робочого дня, не підключаючи ноутбук до електромережі й не підзаряджаючи його (до 20 годин). Завдяки функції швидкого заряджання можна протягом години зарядити батарею до 80 %.



Найновіші моделі TravelMate P6 оснащено пам’яттю DDR4x обсягом до 32 ГБ, та SSD на 1 ТБ з інтерфейсом PCIe Gen3 x4 на базі технології NVMe.



Відповідність американському військовому стандарту MIL-STD 810H свідчить, що пристрої серії TravelMate P6 без шкоди для ефективної роботи витримають удари під час перевірок вантажу службою безпеки в аеропорті, випадкові падіння й інші негаразди. Випробування на міцність проводять за суворих умов. Ці тестування визначають стійкість ноутбука до тиску, крапель дощу, вологості та екстремальних температур.



У TravelMate P6 втілено ефективну систему безпеки Windows 10 Pro, зокрема сканер відбитків пальців та ІЧ-вебкамеру для швидкого та захищеного входу через Windows Hello. Вбудована технологія User Sensing від Acer визначає, чи стоїть хтось біля комп’ютера, й віддає команду або вивести ноутбук із режиму очікування, або заблокувати його. Windows Hello розпізнає, чи є ця особа власником пристрою. Для забезпечення конфіденційності системну вебкамеру, коли нею не користуються, можна закрити спеціальною шторкою. Інтегрований чип Trusted Platform Module (TPM) 2.0 та технологія Intel Active Management на базі платформи Intel vPro гарантують безпеку автентифікації й захист корпоративних даних.



Підключення Wi-Fi 6 та додаткове підключення за стандартом 5G із підтримкою eSim/USim надають широкі можливості для роботи та співпраці поза офісом. Окрім того, порт USB 3.2 (2-го покоління) Type-C Thunderbolt 4 забезпечує блискавичне передавання даних зі швидкістю до 40 Гбіт/с на підключені пристрої з роз’ємом USB Type-C, а також дає змогу без проблем під’єднувати дисплеї з роздільною здатністю до 8K. Пристрій містить й інші порти – наприклад, для зчитування карток MicroSD, а також NFC (стандарт безконтактного зв’язку малого радіусу дії), через який можна передавати вміст і здійснювати мобільні платежі.



Анонсованi ноутбукі надійдуть до продажу в Україні у 4-му кварталі 2021 року: Acer TravelMate P6 (TMP614-52) з початковою ціною 39 990 грн., а Acer TravelMate Spin P6 (TMP614RN-52) - 47 990 грн.

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