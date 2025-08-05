Amphenol купує підрозділ CommScope за 10,5 млрд дол.

5 августа 2025 г., 10:25

0

Tweet

Корпорація Amphenol офіційно оголосила про укладення остаточної угоди щодо придбання підрозділу CommScope Connectivity and Cable Solutions (CCS) за 10,5 млрд дол. готівкою.





Ця угода, як зазначається, значно розширює можливості Amphenol у сегменті високошвидкісних міжкомпонентних з'єднань, зокрема в області волоконно-оптичних рішень, які є критично важливими для зростаючих потреб ринку AI та дата-центрів.





За даними компанії, підрозділ CCS, що виробляє кабелі та обладнання для мереж, включаючи мідні та волоконно-оптичні кабелі для AI-кластерів, за прогнозами, у 2025 році матиме виручку близько 3,6 млрд дол. Придбання очікувано позитивно вплине на прибуток на акцію Amphenol вже в перший повний рік після закриття угоди. Новина була позитивно сприйнята інвесторами, в результаті чого акції CommScope злетіли на понад 86%, а Amphenol зросли на 3,6%.





Президент та генеральний директор Amphenol Адам Норвітт (R. Adam Norwitt) заявив, що портфоліо CCS є "високо комплементарним" до існуючих пропозицій Amphenol, особливо на ринку IT-датаком. Він підкреслив, що нові можливості, зокрема в сегменті волоконно-оптичних міжкомпонентних з'єднань для додатків штучного інтелекту, ідеально доповнюють вже сильні позиції компанії.





Це придбання є вже другою великою угодою між компаніями за 2025 рік. Раніше Amphenol придбала підрозділ CommScope Andrew, що спеціалізується на компонентах для бездротових мереж, за 2,1 млрд дол.. Завдяки продажу підрозділу CCS, CommScope планує використати більшу частину коштів для погашення свого боргу у розмірі 9,4 млрд дол. Після закриття угоди, яке очікується в першій половині 2026 року, CommScope зосередиться на своїх основних бізнесах та напрямку Ruckus.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6