Broadcom представила чип Jericho4 для масштабування AI-інфраструктури

5 августа 2025 г., 9:35

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Компанія Broadcom оголосила про початок поставок Jericho4 — Ethernet-маршрутизатора, розробленого спеціально для інфраструктури розподілених обчислень штучного інтелекту.





Як зазначається, ця інноваційна платформа призначена для з’єднання понад 1 млн процесорів (XPUs) між собою, долаючи традиційні обмеження масштабування та дозволяючи об'єднувати ресурси кількох дата-центрів.





Згідно з повідомленням компанії, зростання AI-моделей призвело до того, що їхні обчислювальні потреби перевищили фізичні можливості та енергетичні ліміти окремих центрів обробки даних. Це змусило хмарних провайдерів, таких як Microsoft та Amazon, шукати рішення для об'єднання тисяч графічних процесорів у великі розподілені мережі. Саме для цього Broadcom розробила Jericho4, оптимізований для безпечної та безвтратної передачі даних на великі відстані, що перевищують 100 км.





Для досягнення цієї мети чип використовує технологію 3.2T HyperPort, яка об'єднує чотири 800GE-з'єднання в один логічний порт, усуваючи неефективність балансування навантаження та підвищуючи ефективність використання мережі на 70%. Крім того, завдяки великому обсягу пам'яті на чипі та інтелектуальному контролю перевантажень, Jericho4 забезпечує безвтратну передачу RoCE (RDMA over Converged Ethernet) на великі відстані. Як пояснив старший віце-президент Broadcom Рем Велага (Ram Velaga), комутатор утримує трафік у пам'яті, доки не звільниться канал, що дозволяє створювати справді розподілену AI-інфраструктуру, не обмежену простором і потужністю в одному місці.





Також варто відзначити, що для забезпечення безпеки даних, які передаються між дата-центрами, Jericho4 підтримує шифрування MACsec на кожному порту на повній швидкості без компромісів щодо продуктивності.





Виготовлений за 3-нм технологічним процесом компанії TSMC, чип є енергоефективним та надійним, оскільки використовує передовий 200G PAM4 SerDes, що усуває потребу в додаткових компонентах. Велага підкреслив, що Jericho4 повністю відповідає специфікаціям, розробленим консорціумом Ultra Ethernet (UEC), що забезпечує безперешкодну сумісність з іншими відкритими, стандартизованими компонентами для побудови великомасштабних обчислювальних систем.

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