Nscale, Aker та OpenAI створять Stargate Norway: AI-гігафабрику на базі 100000 GPU NVIDIA

5 августа 2025 г., 11:45

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Компанії Nscale Global, Aker та OpenAI оголосили про запуск Stargate Norway - передового проєкту AI-інфраструктури в Нарвіку, Північна Норвегія. Центр, що працює виключно на відновлюваних джерелах енергії, планує розмістити 100000 GPU NVIDIA до кінця 2026 року, а в найближчі роки планується значне масштабування. Stargate Norway буде розроблено для забезпечення безпечної, масштабованої та енергоефективної інфраструктури для суверенних робочих AI-навантажень по всій Європі, що повністю відповідає європейським нормативним актам. Ініціативу очолює глобальний постачальник AI-інфраструктури Nscale у партнерстві з Aker та OpenAI.



Планується, що Stargate Norway забезпечить потужність 230 МВт з перспективою розширення ще на 290 МВт, що зробить його одним із найзначніших проєктів зі створення AI-інфраструктури в Європі. Цей проєкт стане першою ініціативою OpenAI зі створення дата-центру на континенті та першим європейським майданчиком у рамках програми OpenAI для країн.



Об'єкт буде розташований у Квандалі, недалеко від Нарвіка – регіону, що характеризується великою кількістю гідроенергії, низьким місцевим попитом на електроенергію та обмеженою пропускною спроможністю. Ці умови, у поєднанні з прохолодним кліматом та розвиненою промисловою інфраструктурою, зумовлюють ціни на електроенергію значно нижчі від середньоєвропейських, що робить Нарвік ідеальним місцем для великомасштабних операцій з даними.



Очікується, що проєкт Stargate Norway стимулюватиме значну активність та забезпечить довгострокову присутність у регіоні Нарвіка. Проєкт також співпрацюватиме з місцевими та регіональними академічними установами для розвитку досліджень та розробок у галузі AI, сприяючи зростанню регіонального досвіду та інновацій у Північній Норвегії.



"Оголошення про Stargate Norway і виведення на ринок однієї з перших європейських AI-гігафабрик є стратегічною подією для регіону і зміцнює його роль у світовому ландшафті AI", - заявив Джош Пейн (Josh Payne), генеральний директор Nscale. «Суверенна, масштабована та стійка інфраструктура зараз є вкрай важливою для збереження конкурентоспроможності. Ми пишаємося співпрацею з Aker, спираючись на великий досвід та дивовижні досягнення нашої команди, для забезпечення нового покоління зростання економіки та продуктивності на основі AI у Європі. Разом ми об'єднуємо провідні моделі OpenAI із вертикально інтегрованою AI-хмарою Nscale, щоб створити стійку інфраструктуру, необхідну для підтримки суспільного блага, підвищення стійкості промисловості та забезпечення довгострокових регіональних інновацій».



Майданчик буде спроєктований та побудований компанією Nscale з використанням її досвіду у наданні AI-інфраструктури суверенного рівня по всій Європі. Вона належатиме спільному підприємству Nscale та Aker з рівними частками участі, яке буде сформовано через дочірні компанії Aker, що повністю належать їй, після запланованого злиття з Aker Horizons. Завершення створення спільного підприємства залежить від погоджених умов закриття правочину.



Паралельно з цим Nscale та Aker почнуть підготовчі етапи та мобілізують ресурси для будівельних робіт. Обидві сторони вклали близько 1 млрд дол. у початковий етап проєкту потужністю 20 МВт, включаючи понад 250 млн дол. у вигляді 100% акціонерного капіталу, при цьому кожен партнер зробить рівний внесок. Тільки майданчик у Квандалі має потенціал десятикратного масштабування на майбутніх етапах у міру укладання контрактів із клієнтами. OpenAI вітає можливість стати початковим покупцем із можливістю поступового масштабування в рамках своєї програми OpenAI для країн.



‍«Норвегія пишається своєю історією перетворення чистої відновлюваної енергії на промислову цінність, забезпечуючи енергією такі світові галузі, як виробництво алюмінію та добрив», — заявив Ейвінд Еріксен (Øyvind Eriksen), президент та генеральний директор Aker. «Сьогодні AI та передові методи обробки даних є новою хвилею створення цінності. Північна Норвегія з її надлишком чистої енергії, доступними потужностями та промисловою готовністю – ідеальний стартовий майданчик для цієї трансформації. Завдяки Stargate Norway ми створюємо нові робочі місця, розвиваємо нові напрямки діяльності та довгострокові можливості у Нарвіку та регіоні. Для Aker це є природним етапом розвитку нашої промислової платформи. У міру того, як дата-центри перетворюються з центрів витрат на активи, що генерують цінність, енергетична перевага Норвегії стає каталізатором наступного покоління цифрової промисловості. Ми пишаємося тим, що сприяємо цьому розвитку разом із Nscale, OpenAI та місцевими зацікавленими сторонами». ‍



"Європі потрібно більше обчислювальних потужностей, щоб розкрити весь потенціал AI для всіх європейців - від розробників і дослідників до стартапів і вчених - і ми хочемо допомогти в цьому", - зазначив Сем Альтман (Sam Altman), генеральний директор OpenAI. «Я завжди казав, що ми будемо раді запустити Stargate у Європі за наявності відповідних умов, і ми впевнені, що знайшли їх у Нарвіку: чиста, доступна енергія, ідеальний клімат та відмінні партнери в особі Nscale та Aker. Stargate Norway допоможе забезпечити обчислювальну потужність для наступного етапу проривів у галузі AI та економічного прогресу в Європі».

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Консорціум, що стоїть за Stargate Norway, зробив довгострокову стійкість одним з основних принципів проєкту. Центр повністю працюватиме на відновлюваних джерелах енергії та, як очікується, буде оснащений замкнутим циклом рідинного охолодження з прямою подачею тепла на кристал для забезпечення максимальної ефективності охолодження. Крім того, надлишкове тепло, що виділяється графічними процесорами, використовуватиметься для підтримки низьковуглецевих підприємств у регіоні.



Як клієнти OpenAI, компанії Aker та Nscale отримають локальний доступ до моделей та сервісів AI, що надаються через державну інфраструктуру. Вони також нададуть пріоритетний доступ до норвезької екосистеми AI, що дозволить місцевим стартапам та дослідникам використовувати обчислювальні ресурси світового класу. Очікується, що надлишки потужностей будуть надані державним та приватним користувачам у Великій Британії, країнах Північної Європи та Північної Європи, що дозволить підтримати регіональний попит та сприятиме ширшому розвитку європейської екосистеми AI.

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