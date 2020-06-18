AMD представила три процессора Ryzen 3000XT и новые чипсеты

18 июня 2020 г., 14:10

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Компания AMD объявила о трех новых дополнениях в семействе процессоров AMD Ryzen третьего поколения: AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT и AMD Ryzen 5 3600XT.



Как отмечается, десктопные процессоры серии 3000XT имеют оптимизированный высокочастотный диапазон для работы в максимальном турборежиме, позволяющий обеспечить производительность высокого уровня для гейминга и создания контента.



День анонса также стал датой представления чипсета AMD B550, первого мэйнстримового чипсета с поддержкой PCIe 4.0. Подчеркивается, что доступный в различных материнских платах, чипсет AMD B550 идеально подходит для многофункциональных задач. Дополнительно AMD представила чипсет A520 для сокета AM4 и процессоров AMD Ryzen третьего поколения с более чем 40 вариантами дизайна. Параллельно с чипсетами и процессорами, AMD выпустила модернизированное ПО для повышения производительности накопителей StoreMI с новым пользовательским интерфейсом и улучшенным алгоритмом ускорения.



Процессоры серии 3000XT производятся по улучшенному 7-нанометровому техпроцессу производства и обеспечивают работу на более высоких частотах в максимальном турборежиме1 и повышенную производительность при тех же требованиях по теплоотводу, что и у процессоров Ryzen 3000.



В частности достигается увеличение производительности в однопоточном режиме до 4% по сравнению с десктопными процессорами AMD Ryzen 3000. До 40% больше энергоэффективности в сравнении с конкурентами, по заявлению производителя.



В комплекте с процессорами AMD Ryzen 5 3600XT поставляется кулер Wraith Spire. Процессоры AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT созданы согласно пожеланиям энтузиастов, которые зачастую выбирают дополнительные системы охлаждения для максимально возможной производительности. AMD рекомендует к использованию полнокомплектное решение с минимальным размером радиатора 280 мм или эквивалентную систему воздушного охлаждения.



Технология AMD StoreMI была модернизирована, согласно требованиям 2020 года, и теперь оснащена полностью новым интерфейсом и возможностями. Особенности версии 2.0 включают новый алгоритм ускорения на базе кэша, который обеспечивает целостность данных и отдает приоритет часто используемой информации, уменьшая время загрузки на 31%.



Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 5 3600XT, AMD Ryzen 7 3800XT and AMD Ryzen 9 3900XT будут доступны у ведущих ритейлеров и в онлайн-продаже по всему миру, начиная с 7 июля 2020 года. Материнские платы AMD A520 поступят в продажу в августе 2020 года у партнеров, включая ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE и MSI.

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