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Более 2500 разработчиков EPAM прошли обучение по Azure

18 июня 2020 г., 14:45
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Более 2500 разработчиков EPAM прошли обучение по Azure

Компании Microsoft и EPAM реализуют крупнейшую учебную программу Azure для ИТ-специалистов из Центральной и Восточной Европы. Свыше 2200 инженеров и архитекторов EPAM из 14 стран приняли участие в 12-месячной аудиторной и виртуальной учебной программе. Ожидается, что еще более 400 участников получат сертификаты до конца июня.

Обучение проводится по следующим направлениям: основы Azure (Azure Fundamentals), разработчики Azure (Azure Developers), администратор Azure (Azure Administrator), инженер DevOps (DevOps Engineer), архитектор программного обеспечения (Solution Architect), инженер-специалист по анализу данных (Data Engineer), инженер-специалист по искусственному интеллекту (AI Engineer) и специалист по безопасности (Security).

Microsoft в партнерстве с EPAM Systems стремится удовлетворить растущий спрос на передовые цифровые навыки. Глобальная ситуация, вызванная пандемией COVID-19, только усилила потребность в прогрессивных digital-компетенциях, поскольку для бизнеса технологии являются двигателем изменений. Объединив усилия, обе компании способствуют повышению профессионализма разработчиков и ИТ-специалистов в области облачных технологий и в Azure, в частности, чтобы помочь компаниям повысить эффективность, найти и развить свою новую ценность на рынке и соответствовать требованиям времени.


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