AMD оновила лінійку Ryzen AI 300 Series з NPU на рівні 50 TOPS

17 июля 2025 г., 12:25

Компанія AMD оновила лінійку процесорів серії Ryzen AI 300, для ноутбуків; додавши до неї нову модель - AMD Ryzen AI 5 330.



Процесор AMD Ryzen AI 5 330 розроблено, як зазначає компанія, для забезпечення високої продуктивності в повсякденних обчислювальних задачах на популярних і доступних ПК Copilot+.

Чотиреядерний чип має одно високопродуктивне ядро Zen 5 та три енергоефективних Zen 5c

Завдяки продуктивності NPU на рівні 50 TOPS ноутбуки на базі цього процесора перевищують вимоги Microsoft до ПК Copilot+. Вони забезпечують повноцінний користувацький досвід штучного інтелекту нового покоління, оптимізований для Windows 11.

Системи на базі процесора Ryzen AI 5 330 будуть доступні у таких виробників як Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo і MSI та з'являться на ринку вже у найближчі місяці.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах