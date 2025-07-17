 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

AMD оновила лінійку Ryzen AI 300 Series з NPU на рівні 50 TOPS

17 июля 2025 г., 12:25

Компанія AMD оновила лінійку процесорів серії Ryzen AI 300, для ноутбуків; додавши до неї нову модель - AMD Ryzen AI 5 330.

Процесор AMD Ryzen AI 5 330 розроблено, як зазначає компанія, для забезпечення високої продуктивності в повсякденних обчислювальних задачах на популярних і доступних ПК Copilot+.

Чотиреядерний чип має одно високопродуктивне ядро Zen 5 та три енергоефективних Zen 5c

Завдяки продуктивності NPU на рівні 50 TOPS ноутбуки на базі цього процесора перевищують вимоги Microsoft до ПК Copilot+. Вони забезпечують повноцінний користувацький досвід штучного інтелекту нового покоління, оптимізований для Windows 11.

AMD оновила лінійку Ryzen AI 300 Series

Системи на базі процесора Ryzen AI 5 330 будуть доступні у таких виробників як Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo і MSI та з'являться на ринку вже у найближчі місяці.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  