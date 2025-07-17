Стартап Thinking Machines оцінили у 12 млрд дол.

17 июля 2025 г., 11:45

0

Tweet

Reuters повідомляє, що Thinking Machines Lab, стартап у сфері штучного інтелекту, заснований колишньою виконавчою директоркою OpenAI Мірою Мураті (Mira Murati), оголосив у вівторок про залучення близько 2 млрд дол. інвестицій.

Оцінка компанії на поточному раунді фінансування, який очолив венчурний фонд Andreessen Horowitz, досягла 12 млрд дол.

У раунді фінансування також взяли участь такі гіганти індустрії, як Nvidia, а також Accel, ServiceNow, Cisco, AMD та Jane Street. Зазначається, що цей значний обсяг інвестицій для компанії, що була заснована лише в лютому 2025 року і ще не має ні доходу, ні продуктів, підкреслює надзвичайну здатність Мураті приваблювати інвесторів у секторі, де провідні керівники стали бажаними цілями у зростаючій "війні за таланти".

Мураті повідомила у дописі на платформі X, що вже за кілька місяців компанія планує представити свій перший продукт, який включатиме значний компонент з відкритим вихідним кодом і буде корисним для дослідників та стартапів, що розробляють власні моделі.

Thinking Machines заявляє про намір створювати безпечніші, надійніші та ширші за застосуванням системи штучного інтелекту, ніж у конкурентів.

Слід зазначити, що майже дві третини команди стартапу на момент запуску складалися з колишніх співробітників OpenAI.

Мураті, яка заснувала Thinking Machines після раптового виходу з OpenAI у вересні минулого року, поповнила список колишніх керівників компанії-розробника ChatGPT, які запустили власні АІ-стартапи. Серед них Даріо Амодей (Dario Amodei) зі своєю Anthropic та Ілля Суцкевер (Ilya Sutskever) із Safe Superintelligence, які також залучили колишніх дослідників OpenAI та мільярди доларів фінансування.

Загалом, ентузіазм інвесторів щодо нових АІ-стартапів залишається сильним, незважаючи на певні питання щодо витрат технологічної галузі. Згідно зі звітом Pitchbook, це сприяло зростанню фінансування американських стартапів майже на 76% до 162,8 млрд дол. у першій половині 2025 року, при цьому на АІ припало близько 64,1% від загального обсягу угод. Цей тренд підтверджує, що інвестори продовжують робити ставку на інновації у сфері штучного інтелекту як на рушійну силу майбутнього технологічного прогресу.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах