AMD и лаборатория Лоуренса представили Perlmutter — один из самых быстрых суперкомпьютеров

28 мая 2021 г., 16:45

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AMD совместно с Национальным центром научных энергетических исследований (NERSC), Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (Berkeley Lab) и в сотрудничестве с другими организациями представили новый суперкомпьютер Perlmutter на базе процессоров AMD EPYC серии 7003.

Новый суперкомпьютер в Национальной лаборатории Лоуренса в четыре раза превысит вычислительную мощность, доступную в настоящее время в NERSC, что сделает его одним из самых быстрых суперкомпьютеров в мире для научного моделирования, анализа данных и решений на базе искусственного интеллекта. Система, разрабатываемая с 2019 г., поспособствует ускорению и продвижению исследований в области климата, чистой энергетики, полупроводников, микроэлектроники и квантовой информатики.

«AMD очень гордится тем, что совместно с нашими стратегическими партнерами расширяет границы HPC в таких областях, как научные и экологические исследования, медицина и искусственный интеллект, - заявил Форрест Норрод, старший вице-президент и руководитель подразделения Data Center and Embedded Solutions Business Group. - Новый суперкомпьютер Perlmutter от NERSC будет способствовать следующей волне значимых открытий, которые помогут решить важнейшие мировые проблемы».

«Работа с такими ключевыми партнерами, как AMD, позволяет нам значительно увеличить вычислительную мощность и расширить спектр научных возможностей, - отмечает директор NERSC Судип Досанджх. - Perlmutter позволит расширить спектр приложений по сравнению с предыдущими нашими системами и является первым суперкомпьютером NERSC, разработанным с самого начала для решения как задач моделирования, так и анализа данных».

Perlmutter, названный в честь лауреата Нобелевской премии астрофизика Сола Перлмуттера, будет запущен в два этапа. Первая фаза уже развернута и включает 1536 нод, каждая из которых оснащена одним процессором AMD EPYC 7763 и четырьмя графическими процессорами A100 Tensor Core от NVIDIA NVlink. Этот этап также включает 35 ПБ файловой системы Lustre all-flash, которая обеспечит очень высокую пропускную способность хранилища. Ожидается, что позднее в этом году во второй фазе будут добавлены еще 3072 узла только для процессоров, каждая из которых будет оснащен двумя процессорами AMD EPYC 7763 и 512 ГБ памяти.

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