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Рынок носимых гаджетов впервые взял рубеж в 100 млн устройств

28 мая 2021 г., 17:35
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Рынок носимых гаджетов впервые взял рубеж в 100 млн устройств

Аналитики отмечают стабильно высокий интерес к носимым гаджетам. По оценкам IDC, на протяжении первого квартала отгружено не менее 104,6 млн устройств, что позволило улучшить результат аналогичной четверти 2020 г. на 34,4%.

Несмотря на то, что лидеры рынка — Apple и Samsung — отчитались ростом двузначного порядка, основной вклад в высокую динамику был сделан небольшими участниками рынка. К примеру, работающая на индийский рынок BoAt добилась роста в размере 326%. В аналогичном ключе развивался бизнес Oura и многих других поставщиков второго эшелона. Кроме того, набирали популярность сравнительно новые виды устройств, к примеру аудио-очки. Это позволило заявить о себе Bose, Amazon, Razer и другим известным брендам. Таким образом, категория «Другие» сумела отчитаться ростом в размере 55,5%.

Apple продолжала фиксировать высокий интерес к линейке умных часов Series 3 и менее дорогим SE, тогда как наушные гаджеты AirPods и Beats показали спад после рекордной четвертой четверти 2021 г. Samsung сумела опередить Xiamoi и впервые преодолела рубеж в 1 млн отгруженных устройств. Двигателем компании были TWS-продукты Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+ и Galaxy Buds Pro. Свой взнос в результат корейцев внесла и JBL, приступившая к продвижению менее дорогих, нацеленных на масс-маркет моделей. Xiaomi оказалась единственным, ушедшим в минус представителем Тор-5. Часы и наушные продукты сохранили рост, однако он был нивелирован провалом сегмента недорогих браслетов, на которые традиционно приходилось свыше половины общих поставок.

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