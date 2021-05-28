Квартальные продажи HP выросли на 27%-28% - компьютеров до 10,6 млрд долл., а принтеров до 5,3 млрд долл.

28 мая 2021 г., 16:15

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HP превзошла оценки во втором квартале благодаря сильным продажам ноутбуков и принтеров



HP представила финансовые результаты за второй квартал, которые превзошли рыночные оценки благодаря заметным продажам ноутбуков и принтеров.



Продажи персональные системы получили заметный импульс из-за высокого спроса, связанного с работой и обучением из дома, и теперь на долю Chromebook приходится 20% всех продаж ПК HP в штучном выражении.



Компания повысила свой прогноз на вторую половину финансового года, хотя ожидает, что проблемы в цепочке поставок сохранятся до конца года.



Во втором квартале чистая разводненная прибыль на акцию HP (не GAAP) составила 93 цента. Чистая выручка во втором квартале составила 15,9 млрд долл., что на 27,3% больше, чем год назад за тот же период.



Аналитики ожидали, что прибыль составит 89 центов на акцию при выручке в 15 млрд долл.



«Мы завершили еще один успешный квартал с двузначными показателями роста прибыли и убытков. Технологии HP все больше и больше лежат в основе гибридной работы, и мы извлекаем выгоду из исключительного спроса на наши продукты и услуги», - заявил президент и генеральный директор HP Энрике Лорес (Enrique Lores) - «Наши результаты и наш позитивный прогноз на весь год отражают актуальность наших инноваций, устойчивость нашей бизнес-модели и операционное превосходство наших команд».



Позже во время телефонной конференции глава HP подчеркнул: «Важно отметить, что эти результаты получены на фоне дефицита компонентов в отрасли и проблем с цепочкой поставок. В настоящее время не хватает продуктов, чтобы удовлетворить устойчивый спрос восстанавливающейся экономики Юго-Восточной Азии. Мы ожидаем, что ограничения поставок сохранятся, по крайней мере, до конца 2021 года ».



Общий доход Personal Systems составил 10,6 млрд долл., что на 27% больше, чем было год назад. В этом сегменте чистая выручка от продаж коммерческих систем увеличилась на 10%, а чистая выручка от консьюмерского направления - на 72%. Выручка от продажи ноутбуков выросла на 47% до 7,49 млрд долл., а выручка от настольных компьютеров упала на 8% до 2,23 млрд долл. Продажи рабочих станций составила 407 млн долл., снизившись на 7%, в то время как «прочие» доходы в группе Personal Systems выросли на 14% до 434 млн долл.



Во время телефонной конференции Лорес отметил, что HP является ведущим поставщиком на рынке образовательных услуг, где продажи ПК увеличились более чем вдвое благодаря дистанционному обучению.



В другом бизнес-сегменте HP — устройствах печати — выручка выросла до 5,3 млрд долл., на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая выручка по направлению для потребителей увеличилась на 77%, а в сегменте коммерческих систем - на 34%.

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