OpenAI випустила серію нових моделей GPT-4.1

15 апреля 2025 г., 13:35

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Reuters повідомляє, що в понеділок компанія OpenAI випустила нову АІ-модель GPT-4.1, а також менші версії GPT-4.1 mini і GPT-4.1 nano.

Виробник заявляє про значні поліпшення в кодуванні, виконанні інструкцій і розумінні довгого контексту.

Нові моделі, доступні поки що лише у вигляді API. Зазначається, що вони перевершують найдосконалішу модель GPT-4o за всіма параметрами, повідомляє OpenAI.

Завдяки покращеному розумінню контексту нові моделі можуть підтримувати до 1 мільйона «токенів». Вони також оснащені оновленими знаннями до червня 2024 року.

GPT-4.1 показав 21% поліпшення в порівнянні з GPT-4o і 27% в порівнянні з GPT-4.5 в області кодування. У той же час, поліпшення в дотриманні інструкцій і тривалому розумінні контексту також роблять моделі GPT-4.1 більш ефективними для використання у АІ-агентах.

«Бенчмарки сильні, але ми зосередилися на реальній корисності, і розробники, здається, дуже задоволені», - зазначив генеральний директор Сем Альтман (Sam Altman) у своєму пості на соціальній платформі X. Нове сімейство моделей також працює за «набагато нижчою вартістю» порівняно з GPT-4.5, зазначили в OpenAI.

Компанія додала, що в липні вимкне попередній перегляд GPT-4.5, який доступний через API, оскільки нові моделі пропонують «покращену або аналогічну продуктивність».

У лютому OpenAI випустила дослідницьку версію GPT-4.5 для деяких користувачів і розробників і оголосила про плани розширити доступ протягом наступних тижнів.

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