Amazon виводить другу партію супутників Kuiper, посилюючи конкуренцію зі Starlink

24 июня 2025 г., 9:35

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Компанія Amazon успішно вивела на низьку навколоземну орбіту (LEO) другу партію своїх інтернет-супутників Project Kuiper, що є ключовим кроком у формуванні масштабного сузір'я. Ця подія значно посилює конкуренцію на ринку супутникового інтернету з сервісом Starlink компанії SpaceX.

Ракета Atlas V об'єднаного альянсу United Launch Alliance (ULA), що несла 27 супутників Kuiper, стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 6:54 ранку за східним часом у понеділок. Запуск пройшов успішно, що ознаменувало "нову главу в підключенні супутників на низькій навколоземній орбіті", як зазначив Бен Чілтон (Ben Chilton), представник ULA.

Ця місія була двічі перенесена через несприятливі погодні умови та проблему з ракетним прискорювачем.

Amazon вперше представила плани щодо створення сузір'я інтернет-супутників на низькій навколоземній орбіті, відомого як Project Kuiper, шість років тому. Цей сервіс має безпосередньо конкурувати зі Starlink, який наразі домінує на ринку та має близько 8000 супутників на орбіті.

У квітні Amazon вже успішно запустила 27 інтернет-супутників Kuiper на низьку навколоземну орбіту, регіон космосу, розташований в межах 1200 миль від поверхні Землі. З урахуванням останнього запуску, наразі на орбіті перебуває 54 апарати, що є початком запланованого Amazon сузір'я з 3236 супутників. Компанії необхідно виконати вимогу Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) щодо запуску половини від загального числа супутників, або 1618 апаратів, до липня 2026 року.

Для реалізації цього амбітного проєкту, Amazon вже забронювала понад 80 запусків з різними постачальниками, включно з конкурентом SpaceX, щоб доставити супутники Kuiper на орбіту. Це свідчить про серйозні наміри Amazon щодо створення глобальної інтернет-мережі, яка забезпечить доступ до високошвидкісного зв'язку навіть у найвіддаленіших куточках планети.

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