Сили оборони отримали новий дрон-камікадзе

24 июня 2025 г., 8:25

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс «Світловод». Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Дрони комплексу «Світловод» побудовані на міцній рамі, мають високопродуктивні двигуни, ємнісні легкі акумулятори. Ці «пташки» мають оптоволоконний канал управління, доставляють бойовий заряд на відстань кількох десятків кілометрів. Безпілотники оснащені системами автоматичного виявлення та розпізнавання цілей. Залежно від комплектації можуть бути обладнані денними або нічними камерами.

«Світловод» розгортається у бойове положення за кілька хвилин.

Від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено понад 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

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